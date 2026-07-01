Joan Laporta toma posesión como presidente del FC Barcelona hasta 2031

Joan Laporta ha tomado posesión este miércoles como presidente del FC Barcelona para el periodo 2026-2031, en su tercer mandato presidencial, en un acto institucional celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, formalizando así la continuidad de una etapa que inició en 2021 y que quedó refrendada en las elecciones del pasado 15 de marzo.

El de nuevo presidente blaugrana seguirá al frente del club hasta 2031 después de completar el trámite estatutario de constitución de la nueva Junta Directiva, para tomar el relevo del segundo mandato (2021-2026) y del primero, en su primera época, entre 2003 y 2010.

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El acto, de carácter institucional y celebrado a puerta cerrada, arrancó con la proyección de un vídeo de cerca de cinco minutos bajo el lema '5 anys estimant el Barça', centrado en el balance del último mandato, y otro vídeo previo resumiendo el proceso electoral que desembocó en la renovación de la confianza de los socios y socias en la candidatura de Laporta.

Posteriormente, el vicepresidente y secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, leyó la formalización del proceso de toma de posesión de acuerdo con el artículo 54 de los Estatutos del club, con la constitución de la nueva Junta y la disolución de la anterior.

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Tras celebrarse la primera reunión del nuevo mandato, quedaron ratificados los cargos de la nueva estructura directiva del presidente Laporta: Rafa Yuste como vicepresidente primero; Elena Fort, Ferran Olivé, Joan Solé y Antonio Escudero como vicepresidentes; Josep Cubells como secretario y Tito Castro como tesorero.

El resto de vocales y miembros de la nueva Junta son: Xavier Puig, Josep-Ignasi Macià, Àngel Ruidalbas, Joan Soler, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Sisco Pujol, Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás y Jaume Santiveri. "Endavant, president", cerró Cubells antes de dar paso al nuevo mandato.

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Entre los asistentes estuvieron el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y representantes institucionales y deportivos del club, entre ellos los entrenadores Hansi Flick, Pere Romeu, Carlos Ortega, Javi Rodríguez y Ricard Ares. Tebas felicitó a Laporta por el resultado electoral y aseguró que el Barça afronta una etapa de crecimiento. "Hemos tenido diferencias estos años, pero estas existen cuando uno defiende lo oportuno para cada uno. Compartimos el objetivo esencial de que LaLiga siga siendo lo más grande posible", señaló Tebas, antes de destacar que el club vive un "gran camino" de sostenibilidad económica y que los éxitos del Barça "también son los éxitos del fútbol español".

El presidente interino durante estos meses y a partir de ahora, de nuevo, vicepresidente primero, Rafa Yuste, protagonizó uno de los discursos más personales del acto y reivindicó el papel institucional desempeñado desde marzo. "Ha sido un motivo de mucho orgullo ser presidente, no se han hecho largos estos cinco meses", afirmó. Yuste definió a Laporta como "familia" y "un líder, un luchador, un hombre duro y muy generoso", y aseguró que uno de sus objetivos durante este periodo fue mantener la estabilidad institucional del club. "Dejen los catastrofismos de lado y crean en nosotros", reclamó, al tiempo que defendió el trabajo realizado para fortalecer la situación económica y recordó los éxitos deportivos recientes.

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Ya como presidente en posesión del cargo y visiblemente emocionado, Joan Laporta tomó la palabra para reivindicar el vínculo personal y emocional que mantiene con el club y con Yuste. "El Barça son emociones y las vivo muy intensamente. Con Rafa nos conocemos desde los seis años, hemos vivido el Barça desde muchas emociones y situaciones", explicó. "Es un gran honor ser de nuevo presidente, es un gran reto. Muy importante en mi vida, porque quiero al Barça, a Catalunya y a los 'culers'", añadió.

Laporta tuvo también palabras para Tebas, en tono distendido, al asegurar que uno de los retos del club será seguir creciendo económicamente para recuperar margen de maniobra. "El objetivo es tener generaciones de ingresar para tener ese famoso 'fair play' financiero", bromeó entre risas, antes de agradecer la presencia del presidente de LaLiga y recordar que la nueva Junta vuelve a situarse al frente del club por decisión de los socios y socias expresada en las urnas el pasado 15 de marzo.

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