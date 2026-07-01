Identifican el potencial del factor IRF2 como diana terapéutica y biomarcador en mieloma múltiple

El factor de transcripción IRF2 tiene funciones biológicas clave en el desarrollo del mieloma múltiple y podría convertirse en una diana terapéutica y un biomarcador de la enfermedad, según ha revelado un equipo de investigación del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y de la Clínica Universidad de Navarra pertenecientes al área de Cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERONC).

El estudio, publicado en 'Blood', se ha centrado en analizar qué factores de transcripción, esto es, proteínas clave que regulan la activación de genes, son esenciales en el desarrollo del mieloma múltiple, un tipo de cáncer hematológico que afecta a la médula ósea y se caracteriza por su resistencia a los tratamientos, lo que provoca recaídas en los pacientes.

PUBLICIDAD

"En el trabajo que acabamos de publicar demostramos el papel de IRF2, un factor de transcripción cuyo papel en esta enfermedad no se conocía hasta ahora y que puede convertirse en una buena diana terapéutica", ha explicado la investigadora postdoctoral del Cima y primera autora del trabajo, Nahia Gómez-Echarte.

Los resultados obtenidos indican que IRF2 está implicado en la regulación de la necroptosis, un tipo de muerte celular, así como en la migración y el control del ciclo celular en el mieloma múltiple.

"Asimismo, hemos confirmado que su expresión es un buen biomarcador, porque nos permite estratificar a los pacientes con mejor o peor pronóstico", ha señalado el investigador principal del Grupo de Epigenética del Cima Xabier Agirre, codirector del trabajo junto con los doctores Felipe Prósper y Edurne San José-Enériz.

PUBLICIDAD

En este sentido, Agirre ha detallado que "incorporar este biomarcador a los sistemas actuales de clasificación del mieloma múltiple podría mejorar la capacidad para predecir la respuesta de los pacientes a los tratamientos".

230 FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN ANALIZADOS

La investigación, que se basa en trabajos anteriores que estudiaron el epigenoma completo del mieloma y que lograron descifrar que los factores de transcripción podrían desempeñar un papel clave en las alteraciones epigenómicas del mieloma múltiple, ha analizado 230 factores de transcripción detectados mediante herramientas computacionales.

PUBLICIDAD

Tras ello, se seleccionaron 54 factores que sí estaban expresados en células de mieloma y, para cada uno de ellos, se diseñaron 10 guías CRISPR diferentes, con el objetivo de ver si la inhibición de esos factores era clave para la viabilidad de las células de mieloma. En este análisis se identificaron 22 factores potencialmente esenciales para el desarrollo de este tipo de cáncer.

El trabajo ha contado con financiación pública del Instituto de Salud Carlos III y del Gobierno de Navarra, así como con el apoyo de instituciones privadas como la Fundación Paula and Rodger Riney.