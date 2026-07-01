Los españoles refuerzan su confianza en la UE y seis de cada diez son optimistas sobre su futuro

Los españoles han reforzado su confianza en la Unión Europea en los últimos seis meses, con un 65% que se declara optimista sobre el futuro del bloque, nueve puntos más que en otoño, al tiempo que un 74% considera que la UE es un "espacio de tranquilidad" en medio de un mundo agitado, según el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo este miércoles.

Este respaldo sitúa a España seis puntos por encima de la media europea (59%) y coincide también con una mejora de las expectativas sobre el propio país, con un 42% de españoles que se muestran optimistas sobre su futuro, nueve puntos más que hace seis meses.

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La percepción europea contrasta con la visión sobre el contexto internacional, ya que el 54% de los españoles se declara pesimista sobre el futuro del mundo, aunque esta cifra sigue siendo inferior a la media comunitaria, situada en el 58%. En cambio, el 82% mantiene una visión positiva sobre su futuro personal y el de su familia.

La encuesta, realizada entre abril y mayo entre más de 26.000 ciudadanos europeos, de ellos 1.006 en España, refleja también un estado de ánimo más positivo entre los españoles que en el conjunto de la UE. Un 38% afirma sentirse marcado por la incertidumbre, frente al 44% de media comunitaria, mientras que los niveles de confianza, serenidad y felicidad se sitúan por encima de los registrados en el conjunto del bloque.

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Más concretamente, el 38% de los españoles cita la confianza como uno de los sentimientos que mejor describe su estado emocional actual, cinco puntos más que la media europea, un 32% menciona la serenidad, frente al 27% en el conjunto de la UE, mientras que la ansiedad apenas alcanza el 9%, frente al 21% de media comunitaria.

MAYOR PAPEL PROTECTOR DE LA UE

El sondeo constata asimismo una amplia demanda de una UE con más capacidad para proteger a los ciudadanos frente a crisis globales y riesgos de seguridad. En España, un 80% cree que este papel debería ser "más importante" en el futuro, frente al 68% de media europea.

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Esta percepción se acompaña de un fuerte respaldo a la pertenencia al bloque, ya que el 79% de los españoles considera que el país se ha beneficiado de formar parte de la Unión, cinco puntos por encima de la media comunitaria y tres más que en el anterior Eurobarómetro.

Preguntados por los principales beneficios de la pertenencia a la UE, los españoles destacan en primer lugar la contribución del bloque al crecimiento económico, mencionado por el 38%, por delante de la mejora de la cooperación con otros Estados miembro y del papel de la UE para mantener la paz y reforzar la seguridad.

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SANIDAD, EMPLEO Y COSTE DE LA VIDA

En cuanto a las prioridades que debería abordar el Parlamento, los españoles sitúan en cabeza la inflación, la subida de precios y el coste de la vida, junto con la economía y la creación de empleo, ambas mencionadas por un 47% de los encuestados.

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La sanidad pública mantiene también un peso destacado en España, con un 45% de menciones, quince puntos por encima del resto de la UE, aunque retrocede respecto al sondeo anterior. Por contra, la defensa y la seguridad de la UE siguen teniendo menos peso entre los españoles que en el conjunto del bloque, con un 22% frente al 34% de media europea, pese a subir siete puntos desde otoño.

Esta diferencia se aprecia también cuando se pregunta por las áreas en las que la Unión debería centrarse para reforzar su posición en el mundo. Para los europeos, la principal prioridad es la defensa y la seguridad, con un 39%, mientras que en España la educación y la investigación continúan ocupando un lugar central, con un 34%, pese al descenso registrado respecto al Eurobarómetro anterior.

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En el conjunto de la Unión, la Eurocámara subraya que el coste de la vida sigue siendo la principal preocupación ciudadana, mencionada por el 47% de los europeos, seis puntos más que en otoño, en un contexto en el que la UE es vista de forma creciente como un espacio de estabilidad frente a la incertidumbre internacional.

BIENESTAR FRENTE A GRANDES POTENCIAS

Más allá de las preocupaciones económicas, el sondeo refleja una valoración positiva de la calidad de vida. El 89% de los españoles afirma estar satisfecho con la suya, seis puntos por encima de la media europea (83%). Entre los ámbitos que más podrían mejorarla destacan la situación financiera y la capacidad para afrontar el coste de la vida, seguidas de la calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria y de la salud física y mental.

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El estudio refleja además que la Unión mantiene una imagen favorable frente a otras grandes potencias. Así, un 62% de los europeos considera que en la UE se vive mejor que en Estados Unidos, mientras que un 67% cree que el bloque ofrece mejores condiciones de vida que China.