Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 1 de julio de 2026

VENEZUELA

- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos. (foto) (video)

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- Un grupo de 100 rescatistas lleva más de 48 horas trabajando para sacar a Hernán Gil, un venezolano que lleva casi una semana bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira en Venezuela, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (foto) (video)

ESTADOS UNIDOS

- EE.UU. rechazó renovar el tratado comercial T-MEC con México y Canadá en su "formato actual" y aseguró que el acuerdo continuará vigente a la espera de resolver sus deficiencias o se produzca su terminación.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrenó el "impresionante" Boeing 747-8 donado por Catar y aseguró estar "muy orgulloso" del nuevo Air Force One, que avivó la polémica en torno a la ética de recibir un donativo de esta magnitud. (foto)

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- El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU publica su primer informe preliminar, el primero de una evaluación global independiente sobre el estado actual de esta tecnología. (Foto) (Video) (Audio)

- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebra sus primeros seis meses en el cargo con la entrada en vigor del nuevo impuesto a segundas residencias y viviendas de lujo, una de sus principales medidas económicas con la que espera recaudar unos 500 millones de dólares, y de su primer presupuesto, centrado en vivienda asequible, medidas sociales y reducción del déficit. (foto)

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- Dos personas subieron sin permiso a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas. (foto)

- Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos que recopilan insumos para las víctimas de los terremotos denuncian "obstáculos a la llegada y distribución de ayuda humanitaria" en Venezuela, aunque la Administración de Donald Trump ha expresado "mucha confianza" en el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. (foto) (vídeo)

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- El primer idioma que el estadounidense Lloyd Serigne aprendió fue el español. Era la lengua de sus padres, de sus tíos, de sus vecinos y del mundo que conocía en Delacroix, una pequeña comunidad pesquera entre los bayús del delta del Misisipi, en el sur de Estados Unidos. (foto)(vídeo)

- Entra en vigor en Florida ley que limita contratos públicos y relaciones comerciales con países considerados de "preocupación" para la seguridad nacional, entre ellos Cuba, Venezuela, China, Rusia e Irán. (Foto)

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia hasta 2036, pese a que el Gobierno de EE.UU. propuso una renovación anual del tratado en las negociaciones que mantienen de manera virtual para su renovación. (Foto) (Video)

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- México descartó una pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador al afirmar que sigue vigente la ruptura por el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024, algo que consideró "muy grave". (foto)(video)

- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en mayo, luego de un aumento del 3,7 % en abril.

- El Banco de México publica la encuesta sobre la expectativas del sector privado de junio, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026.

COLOMBIA

- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anuncia las dos primeras sentencias restaurativas emitidas contra comparecientes que han aportado verdad y reconocido responsabilidad en el contexto del conflicto armado. (foto)(video)

- El mayor reto económico de Colombia durante el mandato del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, será recuperar la inversión, especialmente en los sectores de infraestructura, vivienda y el sector minero-energético, advierte la corporación financiera Corficolombiana. (foto)

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GUATEMALA

- El presidente del Banco de Guatemala (Banguat-central), Álvaro González Ricci, considera que la institución se ha consolidado como el principal pilar de la estabilidad económica del país centroamericano. (Foto) (Video)

EL SALVADOR

- Los periodistas centroamericanos enfrentan un "retroceso crítico" marcado por el acoso estatal, la criminalización y la precarización de su profesión, según la Red Centroamericana de Periodistas. (Video)

PANAMÁ

- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rinde ante el Parlamento su informe anual de gestión. (Foto) (Video)

- Al menos dos casos de suicidio de adolescentes se han registrado este año en Panamá, una problemática que crece día a día, según la activista Irma Ruiz. (Foto) (Video)

ECUADOR

- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador analiza el recurso de casación por el feminicidio de María Belén Bernal, abogada que fue asesinada por su esposo en el interior de una escuela policial en 2022.

- El Observatorio de Violencias Basadas en Género de la Flacso presenta un análisis sobre las transformaciones recientes de la violencia feminicida en Ecuador, especialmente en zonas de la costa.

CHILE

- El ministro chileno de Economía, Daniel Mas, pidió aprobar la controvertida megarreforma que está debatiendo el Senado, luego de conocerse los malos datos de mayo, y dijo que el proyecto emblema del Ejecutivo "establece las bases para que Chile vuelva a progresar".

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- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que se considera una estimación adelantada del PIB mensual.

BRASIL

- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibirá la visita oficial del ministro de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Noël Barrot, en el Palacio Itamaraty. (Foto) (Video)

PARAGUAY

- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, tras participar en la cumbre del Mercosur. (Foto) (Video)

- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presenta ante el Congreso nacional el informe del tercer año de su Gobierno, que comenzó el 15 de agosto de 2023. (Foto) (Video)

URUGUAY

- El presidente de Chile, José Antonio Kast, viaja a Uruguay para reunirse con su homólogo uruguayo, el progresista Yamandú Orsi, con el que coincidió en Asunción en la cumbre del Mercosur. (Foto) (Video)

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual correspondiente a actividad, empleo y desempleo en mayo de 2026.

ARGENTINA

- El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó que confía en que las conversaciones con autoridades venezolanas tras los terremotos abra "un espacio de diálogo" hacia un mejor entendimiento entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024.

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- Dos años después de la disolución de la agencia de noticias Télam, la prensa ha perdido competitividad en Argentina y la sociedad está peor informada, afirman su última presidenta, Bernarda Llorente. (Foto)

- Argentina difunde los datos sobre la recaudación impositiva correspondientes a junio pasado, después de que en mayo se registrara un alza interanual del 35,6 %.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona.

DEPORTES

Estados Unidos.- Inglaterra se enfrenta a RD Congo por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto) (Video)

Estados Unidos.- Bélgica se enfrenta a Senegal por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.(Foto)

Estados Unidos.- Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto)

Estados Unidos.- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección española previo a su encuentro con Austria este jueves. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Entrenamiento de la selección colombiana previo a su viaje a Kansas City para medirse ante Ghana el viernes. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- La selección ecuatoriana se despide del Mundial de nuevo con una sensación amarga, convencida de que ha desaprovechado una buena ocasión para hacer algo grande y que no acaba de rentabilizar a una generación dorada que no consigue los resultados esperados. (foto)

Estados Unidos.- La medalla de oro que Pelé ganó en el Mundial de 1962 y una camiseta usada por Lionel Messi forman parte de una subasta que espera recaudar hasta dos millones de dólares en el marco del Mundial FIFA. (Foto) (Video)

Estados Unidos.- Los octavos de final entre Brasil y Noruega entrañan un duelo de altura entre dos de los grandes nombres de este Mundial 2026: Vinícius Júnior y Erling Haaland, ambos decididos a dar caza a Kylian Mbappé y Lionel Messi en la tabla de goleadores. (foto)

Canadá.- Rueda de prensa de la selección de Portugal. (foto)(vídeo) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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