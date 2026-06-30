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Un incendio en una planta petroquímica de la India causa al menos 16 heridos, seis graves

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Nueva Delhi, 30 jun (EFE).- Al menos 16 personas resultaron heridas este martes en un incendio en una planta petroquímica en Haldia, un polo industrial y portuario del estado de Bengala Occidental, en el este de la India, informaron fuentes oficiales.

"Los informes indican que entre 16 y 17 personas resultaron heridas. De ellas, seis sufrieron heridas graves y fueron trasladadas a Calcuta, capital de Bengala Occidental", dijo a los medios el superintendente de Policía local, Angshuman Saha.

La información preliminar apunta a una fuga de gas industrial durante la noche mientras se ejecutaban tareas de mantenimiento, lo que desató rápidamente un incendio de madrugada y dejó atrapados a varios trabajadores en el interior.

"Dijeron que no pasaría nada, que se disiparía en dos horas o, de lo contrario, se enfrentarían a una pérdida de millones de rupias. También se informó a la administración. El camión de bomberos de HPL (Haldia Petrochemicals) sí llegó, pero simplemente se quedó allí parado", dijo a la agencia india ANI el residente Sukhdeb Ghorai.

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Las primeras informaciones de medios y algunas imágenes situaron inicialmente el incidente en instalaciones de la refinería de Haldia, propiedad de la petrolera estatal Indian Oil Corporation.

Sin embargo, la compañía desmintió más tarde que el fuego se originara en su planta y aclaró que la emergencia ocurrió en una empresa vecina.

"Los informes que afirman que hoy ocurrió un incendio en la refinería de Haldia de IndianOil son incorrectos. El incidente ocurrió cerca de la puerta sur de un establecimiento industrial vecino y no en la refinería de Haldia", precisó Indian Oil Corporation en un comunicado en X.

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En la publicación, en la que citó al ministro indio de Petróleo, Hardeep S. Puri, la empresa agregó que estaba brindando toda la ayuda posible al establecimiento afectado, mientras su planta continuaba funcionando con normalidad. EFE

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