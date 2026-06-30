Rosalía invita a su confesionario a "la única e inigualable" Karol G

Redacción Internacional, 30 jun (EFE).- Rosalía invitó en su último concierto en Inglewood (California, EE.UU.) a la colombiana Karol G, a la que recibió con un caluroso abrazo tras calificarla de "única e inigualable".

Emocionada y muy feliz, la cantante española recibió a la Bichota, que aprovechó su presencia en el famoso confesionario del Lux Tour para hablar de una antigua relación sentimental, sin decir a quién se refería.

"Ella ha demostrado que con trabajo, con disciplina y mucho, mucho corazón, uno puede romper fronteras y llevar su música por el mundo entero", dijo Rosalía al presentar a la colombiana.

"Ella es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. ¡Recibamos con amor y con un aplauso inmenso por favor, a la única e inigualable, a la Bichota!", exclamó Rosalía entre la ovación de los fans que llenaba este martes por la noche el Kia Forum de Inglewood, en su segunda actuación en esta localidad californiana.

PUBLICIDAD

Las dos artistas se fundieron en un cariñoso abrazo antes de pasar al confesionario, un espacio de charla en los conciertos del Lux Tour al que Rosalía ha invitado a cantantes como Aitana, Lola Young, Bad Gyal o Guitarricadelafuente, actrices como Rossy de Palma o Cara Delevingne, o a la futbolista Kika Nazareth

Rosalía recordó que tan solo había coincidido una vez con la Bichota, hace años, "un hola y adiós, rapidísimo". Pero que ahora que la colombiana participaba en su confesionario, hacía que su amistad subiera a "otro nivel".

Eso fue antes de que Karol G se arrancara con su confesión, relativa a su relación con una persona a la que no le gustaba celebrar el cumpleaños con ella.

"Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños, y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños", señaló la colombiana, ante el asombro de Rosalía, que decía no entenderlo.

PUBLICIDAD

El primer y segundo año de la relación pasaron separados el cumpleaños de la colombiana, mientras que el tercero lo celebraron por todo el alto.

Pero al llegar al cuarto, que iban a celebrarlo con un viaje, ya en el aeropuerto, en la sala de espera, él se fue.

"¿Te han dejado en la sala de espera del aeropuerto?", preguntaba Rosalía, antes de añadir que para ella eso "eso sería imperdonable".

"Bajé las maletas. Me quedé. Pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", agregaba Karol G sin decir en ningún momento de quien hablaba. La colombiana terminó recientemente una relación de más de tres años con su compatriota Feid y antes de eso estuvo saliendo con el puertorriqueño Anuel AA.

PUBLICIDAD

Una confesión a la que Rosalía respondía de manera rotunda: "Yo tengo que decir que, en mi país, cuando alguien es así, un cabrón, le decimos, ufff, vaya perla. Así que hoy, vamos a celebrar más y mejor que ningún cumpleaños porque te deshiciste de ese perla hijo de puta", dijo antes de empezar a cantar su tema 'La perla', incluido en su último álbum, 'Lux'. EFE