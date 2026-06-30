Agencias

Mueren dos miembros de la Guardia Revolucionaria en un supuesto ataque terrorista cerca de la frontera con Irak

Guardar
Google icon
Imagen 6BI42LGTUBCITFLA5YTHLTYZBY

Un supuesto ataque terrorista en la ciudad de Paveh, situada en la provincia de Kermanshah, cerca de la frontera de Irán con Irak, ha resultado en al menos dos miembros de la Guardia Revolucionaria muertos y otros dos heridos.

Así lo ha recogido la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la propia Guardia Revolucionaria, que ha subrayado que, en un acto "cobarde y terrorista" en la ciudad de Paveh, dos miembros locales de la Guardia Revolucionaria han sido asesinados" y otros dos han resultado heridos.

PUBLICIDAD

Si bien las autoridades no han difundido balance de víctimas hasta el momento, la información de la citada agencia agrega que entre los fallecidos a causa del ataque estaría Jaled Jalidinia, miembro de las fuerzas kurdas 'Peshmerga' que habría sido asesinado junto con su hermana y su sobrina en Paveh, elevando así el balance total a, al menos, cinco víctimas.

Por ahora, las autoridades iraníes están investigando los detalles exactos del sucesos, si bien siguen sin determinar sus causas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel asesinó a una bebé y a su madre en Gaza e incendió más de 100 tiendas de campaña

Infobae

La primera ministra nipona viaja a la India centrada en la seguridad económica ante China

Infobae

Al menos cuatro muertos en dos ataques “terroristas” en el oeste y sureste de Irán

Infobae

Israel felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las presidenciales peruanas

Infobae

La representación audiovisual de los jóvenes en España no refleja su diversidad , según un estudio

La representación audiovisual de los jóvenes en España no refleja su diversidad , según un estudio