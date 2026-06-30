La Fiscalía española pide 15 años para un exministro por una operación parapolicial

Madrid, 30 jun (EFE).- La Fiscalía española pide 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, que fue ministro conservador del Interior entre 2011 y 2016, al considerar que participó en un "operativo parapolicial delictivo" dedicado, presuntamente, a espiar y arrebatar documentación al extesorero de su partido Luis Bárcenas en un caso de financiación ilegal.

La trama, llamada Kitchen, no buscaba dinero de Bárcenas en el extranjero, sino documentación comprometedora para el Partido Popular (PP, derecha) y sus máximos dirigentes, incluidas grabaciones, según las conclusiones expuestas este martes por el Ministerio Público tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

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El fiscal César de Rivas adujo que no se trató de una operación de inteligencia, sino ilícita, no comunicada a ningún juez, para conseguir material como unas supuestas grabaciones en las que Bárcenas aludía al que era entonces presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy.

Entre otras pruebas, la Fiscalía cita mensajes incriminatorios registrados ante notario por Francisco Martínez, que fue viceministro de Seguridad con Fernández Díaz.

César de Rivas reclamó la misma condena de prisión, 15 años, para Martínez y otros dos encausados: el director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo.

En el caso del excomisario José Manuel Villarejo, pidió 19 años de cárcel; y 12,5 para Sergio Ríos como confidente de la trama mientras era chófer de Bárcenas.

El fiscal cree que el exministro tuvo "control y manejo" del confidente citado y concluye que la finalidad de la kitchen fue "bastarda" y "delictiva", pues también pretendia "boicotear" la investigación judicial del caso de corrupción que salpicaba al PP.

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Durante el juicio, Rajoy declaró como testigo, negó que existiera una operación política contra el extesorero del PP y desvinculó al que fuera su ministro del Interior de cualquier trama parapolicial. Fernandez Díaz, por su parte, dijo que oyó del caso por la prensa y rechazó haberse entrometido en operaciones policiales o saber acerca de confidentes.

El extesorero del PP Bárcenas fue sentenciado inicialmente a 33 años de prisión en 2018 por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos públicos y ocultar gran parte de su fortuna millonaria en Suiza (caso Gürtel). La condena fue rebajada después a 29 años y accedió al régimen penitenciario de semilibertad en 2022.

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