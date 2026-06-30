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El San Lorenzo argentino, en la lista de grandes morosos de la Hacienda española

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Madrid, 30 jun (EFE).- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro figura como novedad en la lista de grandes morosos con la Hacienda española, con una deuda de 920.000 euros (casi 1,05 millones de dólares).

La Agencia Tributaria española publicó este martes el listado de grandes morosos, aquellos que al cierre de 2025 adeudaban más de 600.000 euros (unos 684.000 dólares) y sus responsables solidarios, y entre ellos incluyó a la entidad porteña, además del Fútbol Club Cartagena español, con 1,25 millones de euros (1,42 millones de dólares) adeudados.

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La Hacienda española no especificó los conceptos de la deuda.

El club argentino atraviesa una grave crisis, signada por las deudas por traspasos, impagos, inhibiciones judiciales y la destitución del anterior presidente electo por los socios del club, Marcelo Moretti, por denuncias de corrupción.

En el listado también continúan el exárbitro José Enríquez Negreira (1,08 millones€), el exfutbolista turco Arda Turan (1,26 millones€), el empresario y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart (990.000 €) y el empresario y expresidente del Valencia Francisco Roig (7,95 millones €).

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En la lista aparecen también otros equipos de fútbol como el Unión Deportiva Salamanca, con una deuda de 13,4 millones de euros; el Extremadura Unión Deportiva, de 2,66 millones €; y el Xerez Club Deportivo, con una cantidad pendiente de pago de 2,25 millones €.

Por contra sale del listado -por haber saldado la deuda, haberla bajado de 600.000 euros, aplazamiento, suspensión o falta de firmeza- el Real Jaén (1,25 millones €).

El listado de grandes deudores con Hacienda incluye este año a 5.853 morosos que debían más de 600.000 € al cierre de 2025, 144 menos que hace un año, la mayoría de ellos personas jurídicas (4.742), con una deuda acumulada total de 15.432 millones de euros.

Algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista hicieron ingresos por 79,5 millones de euros para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para bajar su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros, saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones). EFE

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