La autora rusa Ana Starobinets inaugura el Club de Lectura Viva de Badajoz, por el que pasará también Clara Obligado

La autora rusa afincada en España Ana Starobinets inaugura el próximo 18 de septiembre la décima edición del Club de Lectura Viva, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz y coordinado por la Escuela de Narrativas Mirada y Voz y por el que pasarán hasta el 11 de diciembre escritores como la argentina Clara Obligado.

En concreto, el Club arranca el 18 de septiembre con una de las escritoras rusas más reconocidas de la literatura contemporánea y su libro 'Tienes que mirar', un relato autobiográfico sobre el duelo gestacional publicado en 2021, y continúa el 2 de octubre con la periodista y escritora Blanca Lacasa, una figura muy conocida del ámbito cultural español, y 'El accidente'.

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El 23 de octubre visita el Club de Lectura Viva la argentina Clara Obligado, una de las escritoras más prestigiosas en lengua española y una referencia imprescindible del cuento contemporáneo, que presenta su libro 'Exilio' como hecho político y experiencia íntima.

El 13 de noviembre es el turno de la periodista y escritora Marta San Miguel y 'Última escala' que parte del naufragio en el Canal de la Mancha en el que murieron el compositor Enrique Granados y su esposa en 1916; y el 11 de diciembre de Luis Mario y 'Libro azul con mosca', que llegará a las librerías el próximo mes de septiembre.

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En su intervención, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha destacado que se trata de la décima edición de este proyecto que ha acompañado a la ciudad de Badajoz durante estos años, y por el que ha pasado una gran cantidad de personas, ante lo que ha puesto el acento en que es uno de los clubes de lectura con más participantes en toda España y en que los asistentes ya han leído la obra, por lo que hablan con el autor de la misma.

Así, contar con tantos asistentes o participantes dentro de este club "es todo un privilegio" y desde la Concejalía de Cultura quieren seguir apostando por este programa, por haberlo más visible y por emplear espacios municipales para sus sesiones, que permiten acercarse más a la ciudadanía como el Parque de Castelar al aire libre cuando el tiempo lo permite, junto al Museo Luis de Morales, más cerrado y muy vinculado a la cultura.

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La participación en el club es gratuita por inscripción, que se puede realizar a partir del 1 de septiembre para cada encuentro con los autores en la web de esta iniciativa, donde también se publica toda la información sobre las obras seleccionadas, las fechas y los autores invitados.

UN SUEÑO CON DIEZ PERSONAS EN UNA LIBRERÍA

Por su parte, el director de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, Miguel Ángel Carmona del Barco, ha señalado los diez años de trayectoria de una actividad cultural que empezó "siendo un sueño", con seis o diez personas en las librerías de la ciudad, y que nueve años después lo han tenido que abrir a los espacios públicos más emblemáticos para acoger la cantidad de gente que quiere venir a los encuentros, con unos 200 inscritos y asistentes en la novena edición.

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En estos años han sido 50 los autores que han participado en el Club de Lectura Viva de seis nacionalidades diferentes y 41 las editoriales colaboradoras, mientras que de cara a la próxima edición arranca el 18 de septiembre con la escritora rusa contemporánea más influyente a nivel internacional, Ana Starobinets, que cumple "otro hito" al ser la primera vez que se va a necesitar una traductora simultánea.

No obstante, Starobinets está afincada desde 2022 en Barcelona, tuvo que exiliarse de Rusia por sus ideas políticas y conflictos con el sistema, y desde la editorial Impedimenta no descartan que pueda conducir una gran parte del encuentro en español.

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El 2 de octubre se podrá disfrutar de 'El accidente' de Blanca Lacasa y la editorial Libros del Asteroide, "un libro minúsculo, pero a la vez un libro gigante, porque a pesar de que el planteamiento aparentemente es de lo más tópico, chico conoce a chica, chica conoce a chico y ambos tienen pareja", lo que ofrece la autora es una "disección del deseo".

El 23 de octubre será el turno de Clara Obligado, definida por Carmona del Barco como "una de las maestras del cuento, del relato" por haber escrito mucho cuento y fundar asimismo uno de los primeros talleres literarios de España, a donde llegó de Argentina en 1976 exiliada por la dictadura. En concreto, presenta 'Exilio' de Páginas de Espuma y en torno a las múltiples formas que éste puede adoptar. En principio los tres primeros están previstos en Castelar.

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Marta San Miguel visita el Club el 13 de noviembre con 'Última Escala' de Libros del Asteroide, que arranca con el naufragio del barco que traía al compositor Enrique Granados de su gira por Estados Unidos; y Luis Mario el 11 de diciembre con 'Libro azul con mosca' de Reservoir Books, que sale a la venta el 3 de septiembre y es "un libro inclasificable, como él".