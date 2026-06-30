Jueces del Supremo de EE. UU. declaran ingresos millonarios por libros y docencia

Washington, 29 jun (EFE).- El sistema judicial de EEUU publicó este lunes las declaraciones financieras anuales de los magistrados de la Corte Suprema, en las que detallan ingresos externos que en varios casos alcanzan cientos de miles de dólares y, en conjunto, superan los dos millones de dólares, principalmente por la publicación de libros y actividades de enseñanza en universidades.

Entre los ingresos más altos destaca la jueza Ketanji Brown Jackson, designada en 2022 por el presidente Joe Biden y primera mujer afroamericana en integrar la Corte Suprema, quien reportó más de 1,1 millones de dólares vinculados a su autobiografía "Loveley One".

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Dentro del bloque liberal también figura la jueza Sonia Sotomayor, la magistrada latina más veterana del tribunal, quien ha obtenido ingresos por libros y conferencias en menor escala pero de manera constante en los últimos años.

En el ala conservadora, la jueza Amy Coney Barrett declaró alrededor de 849.000 dólares en regalías por su libro "Listining to the law", mientras que el juez Neil Gorsuch, designado por Donald Trump y asociado a una interpretación textualista de la Constitución, reportó cerca de 300.000 dólares en derechos de autor.

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Junto a ellos, Clarence Thomas, el juez con más años en el tribunal y referente del originalismo, y Brett Kavanaugh, también nombrado por Trump, figuran entre quienes reportaron ingresos adicionales por conferencias y docencia.

Por su parte, el presidente del tribunal, John Roberts, así como Kavanaugh y Thomas, informaron pagos por cursos, charlas o programas en universidades estadounidenses y extranjeras, con cifras que oscilan entre los 18.000 y 33.000 dólares en algunos casos.

Estas participaciones suelen realizarse como profesores invitados en facultades de derecho, especialmente durante periodos fuera de sesiones.

Estas declaraciones forman parte de las obligaciones éticas de los jueces federales estadounidenses, que deben reportar cada año sus ingresos adicionales, regalos, viajes y ciertos beneficios externos.

La divulgación de las declaraciones coincidió con el último día previsto para la publicación de fallos del actual período judicial, en el que la Corte Suprema emitió decisiones de alto impacto al ampliar la autoridad del presidente para destituir a funcionarios de agencias independientes o reforzar la protección constitucional sobre los datos de ubicación de teléfonos móviles y avalar que Mississippi cuente votos por correo recibidos después de la jornada electoral si fueron enviados antes del cierre de las urnas. EFE

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