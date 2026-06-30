Investigan en EEUU al senador Rubén Gallego por viajes con fondos de su campaña, según CBS

Los Ángeles, 30 jun (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) abrió una investigación contra el senador Rubén Gallego, por posibles infracciones relacionadas con la financiación de campañas, según fuentes citadas por CBS.

El legislador demócrata por Arizona estaría siendo investigado por usar fondos de su campaña de elección del 2019 para viajes familiares, según una fuente familiarizada con las pesquisas que habló con el canal de televisión.

Gallego, que hizo historia al convertirse en el primer latino en ser elegido al Senado por Arizona, habría cargado a sus cuenta de campaña gastos de viajes a Puerto Rico, Nantucket, Miami, entre otros lugares, de acuerdo a los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

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El senador ha negado haber cometido irregularidades en la financiación de su campaña y no ha sido acusado de ningún delito y tampoco ha sido contactado por el DOJ, de acuerdo a la información citada por CBS.

Gallego también afrontaba una denuncia en la Cámara Alta por conducta sexual inapropiada e infracciones a las leyes de financiación de campañas, presentada en su contra por la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna el pasado abril.

Pero el Comité de Ética del Senado rechazó la denuncia y anunció este lunes que "no encontraron pruebas" que respaldaran las acusaciones.

El cierre de la investigación supuso un importante respaldo para la carrera política de Gallego, quien aspira a presentarse como candidato a la presidencia en 2028.

Gallego calificó las denuncias de Luna como una conspiración de la ultraderechista y afirmó que esperaba "con interés" una disculpa de la congresista por "instrumentalizar el proceso ético".

El senador por Arizona quedó atrapado en el huracán político de su amigo, el excongresista demócrata por California Eric Swalwell que renunció a su puesto y la candidatura de California, tras la acusación de varias mujeres por agresión y violación sexual. EFE

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