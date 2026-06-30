El Parlamento de Lituania aprueba al socialdemócrata Mindaugas Sinkevicius como nuevo primer ministro

El Seimas --el Parlamento de Lituania-- ha aprobado este martes el nombramiento de Mindaugas Sinkevicius, líder del Partido Socialdemócrata (LSDP), como nuevo primer ministro del país, tras la nueva reestructuración de la coalición de gobierno, de la que sale el ultraderechista Amanecer de Nemunas.

Sinkevicius, que anunció su candidatura hace dos semanas, ha contado con el respaldo de 80 diputados, por tan solo dos en contra y 28 abstenciones. Reemplaza a Inga Ruginiene, que ha permanecido menos de un año en el cargo, en medio de varias diversas polémicas, entre ellas su gestión de la filtración de datos personales que afectó al Centro de Registros e irregularidades en los viajes oficiales.

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Ahora Sinkevicius cuenta con 15 días para presentar a su nuevo equipo de Gobierno, en el que está previsto al menos cuatros cambios ministeriales, entre ellos los de Energía, Sanidad y Agricultura, que pasarán a manos de Demócratas por Lituania, la formación de corte progresista que sustituye a Amanecer de Nemunas.

Asimismo, ha adelantado que serán hasta siete los nuevos ministros. El próximo Ejecutivo estará ahora compuesto por el LSDP, Demócratas por Lituania y la Unión de Agricultores y Verdes, contando con 75 escaños de los 141 que conforman el Seimas.

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Sinkevicius --que promete reforzar la seguridad nacional, mejorar la situación demográfica y económica-- llega al cargo después de que en 2025 el Tribunal Supremo desestimara una condena de 2024 que le impedía ocupar cargos públicos por abuso de funciones, apropiación indebida de fondos y falsificación documental durante su gestión como alcalde de Jonava.