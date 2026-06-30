Agencias

El Govern no tiene constancia de muertos catalanes en los seísmos en Venezuela pero pide prudencia

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La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que en estos momentos al Govern no le consta que haya muertos catalanes tras los terremotos en Venezuela, pero ha llamado a la prudencia.

"Las proyecciones que se hacen de cuerpos que se puedan encontrar en los próximos días y semanas es una proyección que puede ser mucho más elevada de las personas muertas que en estos momentos están acreditadas", ha afirmado este martes al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

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Ha recordado que el Govern envió a 15 bomberos especializados en estructuras colapsadas a Venezuela, y ha descartado por ahora enviar más efectivos.

"Los recursos que se han enviado son los que se consideran adecuados. No obstante, si hubiese algún cambio en esta cuestión, lo trasladaríamos", ha añadido al ser preguntada por si enviarán forenses.

También ha explicado que el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, está haciendo seguimiento de lo que pueda necesitar "a nivel de la comunidad catalana".

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