El FMI desbloquea el pago de 212,4 millones de euros a Honduras por al avance de las reformas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueará el pago a Honduras de 242 millones de dólares (212,4 millones de euros) en derechos especiales de giro (DEG) tras concluir las cuartas y quintas revisiones de los acuerdos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), respectivamente.

Según ha explicado el organismo multilateral en un comunicado, esto eleva los desembolsos totales de dichos programas hasta los 725 millones de dólares (636,3 millones de euros). El FMI ha constatado que el desempeño de las últimas revisiones han sido "favorables".

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El FMI ha asegurado que se cumplieron todas las metas cuantitativas para finales de junio de 2025, aunque no se cumplió la relativa al mes de diciembre por los atrasos internos acumulados en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

No obstante, Honduras pidió una dispensa por el incumplimiento del criterio de desempeño de diciembre, la cual le fue concedida por el Directorio Ejecutivo del FMI gracias a las medidas correctivas adoptadas por el país.

"Once de diecisiete metas estructurales pendientes para estas revisiones se cumplieron o se implementaron con demora, con avances especialmente notables en los últimos meses", ha justificado el FMI.

Los acuerdos de 36 meses para Honduras por, aproximadamente, 847 millones de dólares (743,4 millones de euros) fueron aprobados el 21 de septiembre de 2023.

ESTADO MACRO

El FMI ha indicado que Honduras se ha mantenido "resiliente" con un crecimiento del 3,8% en 2025 por la "saludable acumulación de reservas internacionales, políticas fiscales prudentes y una adecuada orientación de las políticas monetaria y cambiarias". En 2026, el PIB se moderará al 3,3% por el encarecimiento del petróleo.

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"La economía está bien posicionada para enfrentar una difícil coyuntura externa, al tiempo que el progreso en la implementación de las reformas estructurales se ha afianzado en los últimos meses", ha resumido.