El desempleo en Colombia cae al 8 % en mayo

Bogotá, 30 jun (EFE).- La tasa de desempleo de Colombia cayó al 8 % en mayo pasado, una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente a la cifra registrada en abril, mientras que la población ocupada en la informalidad se situó en el 54,3 %, detalló este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El DANE señaló en un comunicado que el desempleo "en mayo de 2026 se ubicó en 8,0 %, lo que presenta una disminución estadísticamente significativa de 1,0 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes del año anterior (9,0 %)".

"Es la tasa de desocupación más baja desde 2001 para este mes", agregó la información.

La tasa de ocupación, entre tanto, fue del 65,9 % en mayo pasado, es decir que 24,5 millones de ciudadanos tenían trabajo. De ellos, el 54,3 % estaban en la informalidad.

"Por su parte, la brecha de género registró una reducción de 1,2 p.p. al pasar de 4,5 p.p. en mayo de 2025 a 3,3 p.p. en mayo de 2026. Para el total nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,9 % para las mujeres, con una variación estadísticamente significativa, y en 6,6 % para los hombres", resaltó el DANE.

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En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue del 8,9 %, ligeramente superior al 8,8 % registrado en abril pasado, según los datos divulgados por el DANE. EFE