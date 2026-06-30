El Bundesbank ve probable que la inflación se mantenga significativamente por encima del objetivo del BCE

La tasa de inflación de la zona euro probablemente se mantendrá a un nivel elevado y significativamente por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), puesto que el impacto en los precios de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo aún sigue presente en el sistema, según ha señalado el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

"Preveo que las tasas de inflación se mantendrán significativamente por encima de nuestro objetivo", ha anticipado el banquero central alemán en una entrevista con la cadena CNBC, recogida por Europa Press, donde ha defendido la subida de tipos de 25 puntos básicos acordada en la reunión de junio, subrayando que la política monetaria debe mantenerse vigilante.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha recordado que las proyecciones de la institución apuntan a que la tasa de inflación se mantendrá significativamente por encima del objetivo del 2%, donde no volvería hasta 2028, por lo que considera que la subida de tipos en junio fue la decisión correcta y ahora hay que esperar, ya que la situación sigue siendo muy incierta a la espera de conocer el curso de las negociaciones de paz durante las próximas semanas.

En cualquier caso, Nagel ha reconocido que el descenso observado en los precios de la energía y del petróleo "fue una sorpresa", aunque ha insistido en la importancia de esperar, recordando que el Consejo de Gobierno del BCE volverá a reunirse en julio y, en septiembre, dispondrá de nuevas previsiones.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el banquero central alemán, uno de los candidatos que figuran en las quinielas para suceder a Christine Lagarde a finales de 2027 al frente del BCE, ha coincidido con la francesa en que la situación está retornando a la normalidad, lo que puede permitir al BCE "volver a lo básico" en sus intervenciones, centrándose en sus herramientas ortodoxas de política monetaria y recurriendo en menor medidas a instrumentos no convencionales.

"Diría que estamos retomando el rumbo hacia la normalidad", ha comentado Nagel, para quien los instrumentos disponibles en la 'caja de herramientas' del BCE son muy amplios y la entidad puede volver a usarlos cuando haya nuevas dificultades.

En su discurso inaugural de la edición de este año del foro de banqueros centrales que el BCE celebra en Sintra (Portugal), Lagarde defendió ayer que ahora no es necesario recurrir a los instrumentos no convencionales disponibles y la institución puede centrarse en estabilizar la inflación utilizando los tipos de interés oficiales como herramienta principal.

PUBLICIDAD

Asimismo, la presidenta del BCE defendió que la entidad tampoco necesita actuar con la misma intensidad y puede realizar ajustes graduales de los tipos de interés, "calibrados en función de las perturbaciones a las que nos enfrentamos".