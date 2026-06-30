Comunidad Andina saluda a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú

Lima, 29 jun (EFE).- La Secretaría General de la Comunidad Andina saludó este lunes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031 y reconoció el espíritu democrático del pueblo peruano expresado en la segunda vuelta electoral, tras finalizar el cómputo de la votación que confirmó el triunfo de la candidata derechista del partido Fuerza Popular.

En un comunicado compartido en la red social X, la Comunidad Andina reiteró su disposición al próximo Gobierno peruano para "continuar articulando esfuerzos, a fin de fortalecer y profundizar el proceso andino de integración".

Agregó que, en el actual contexto de desafíos internacionales, con un alto impacto en la subregión andina, "resulta fundamental impulsar una mayor cooperación entre los países miembros y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de los más de 116 millones de ciudadanos andinos".

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El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Con el escrutinio completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

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Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).EFE