Casi el 80% de las personas LGTBI teme por su integridad física y cree que peligra su igualdad por los discursos de odio

El 78% de las personas LGTBI+ considera que su integridad física y su igualdad, y la de todos los demás colectivos en situación de vulnerabilidad, "peligra a causa de los discursos de odio".

Así lo refleja el estudio 'Estado LGTBI+ 2026: Derechos LGTBI+' publicado este martes por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), del que se desprende que más de la mitad de la población LGTBI+ percibe una amenaza a los derechos de todos los colectivos en situación de vulnerabilidad por la situación sociopolítica polarizada actual (66%).

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Se trata de un informe elaborado por la Federación Estatal LGTBI+, con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC) y una muestra de 800 entrevistas realizadas por la agencia 40dB, que recoge la valoración de las personas LGTBI+ con respecto a los avances, los apoyos y las amenazas relativas a sus derechos, entre otros aspectos.

Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, estos datos manifiestan que en España hay "un problema crítico con el odio cuando 8 de cada 10 personas LGTBI+, es decir, casi la práctica totalidad del colectivo, teme por su integridad física".

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Además, ha aclarado que "este temor no es infundado" ya que su investigación 'Estado del Odio 2026' mostró ya el pasado mayo que "las agresiones contra personas del colectivo se han triplicado".

En la misma línea, el estudio que el CIS acaba de publicar, en colaboración con la Federación Estatal LGTBI+, "evidencia que el 75% de las personas en España ha escuchado insultos dirigidos contra alguien del colectivo". "Este país no puede seguir mirando hacia otro lado. Los discursos de odio generan un clima de crispación que se traduce en violencia física", ha avisado la presidenta de la organización.

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El análisis revela que más de la mitad de la población LGTBI+ cree que las medidas más eficaces para frenar los discursos de odio son la Educación en Diversidad (59%) y un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad (51%) entre otros.

Los datos muestran que aproximadamente 3 de cada 4 personas LGTBI+ consideran que los derechos de las personas LGTBI+ constituyen una conquista positiva para la sociedad (79%); que la aprobación de derechos para el colectivo implica mayor protección social (76%); y que las políticas igualitarias mejoran las condiciones de vida de todos los grupos en situación de vulnerabilidad (75%).

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Esta valoración positiva predomina también entre aquellas personas que se autoubican a la derecha, ya que 1 de cada 3 personas de ideología conservadora consideran los derechos LGTBI+ una conquista social, según señala la investigación.

El 87% de personas LGTBI+ considera que las organizaciones de derechos humanos son importantes para avanzar en derechos e impulsar políticas de igualdad y diversidad y también a la hora de frenar retrocesos y políticas en derechos (86%) y promover la participación ciudadana (88%).

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El estudio apunta que la percepción de riesgo de retrocesos ante la posible llegada de un gobierno ultraconservador es "manifiestamente preocupante": El 65% del colectivo percibe un riesgo real y casi 4 de cada 10 personas LGTBI+ (37%) cree que peligrarían todos sus derechos.

Según el informe Diversidad Sexual presentado este junio por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 77% de la población en España conoce que la Semana del Orgullo sirve para reclamar derechos y de entre estas personas, el 78,7% la valora positivamente.

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Así, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ anima "no solo a las personas LGTBI+, sino a todas las personas que creen en la igualdad a inundar las calles de Madrid este 4 de julio".

"Salir es más necesario que nunca porque debemos decir alto y claro que existimos, que merecemos vidas dignas y que no estamos solas. Somos más quienes defendemos una sociedad democrática libre de odio, de miedo y de violencias. Por eso, ante la ola reaccionaria, inundemos las calles de arcoiris en la mayor muestra de defensa de los derechos LGTBI+ de Europa", ha reclamado.

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