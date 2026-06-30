Doce detenidos en Amberes en protesta que pedía retirar la bandera israelí del consistorio

Bruselas, 30 jun (EFE).- Doce personas fueron detenidas este lunes en Amberes durante una manifestación propalestina que reclamaba la retirada de una bandera israelí de la fachada del ayuntamiento y su sustitución por el símbolo de la paz, según informó la policía local.

Entre los arrestados se encontraba el líder del partido ecologista flamenco Groen, Aimen Horch, que fue puesto en libertad alrededor de la 1:00h de la madrugada hora local.

La protesta no estaba autorizada por la policía, que destacó que Horch "se resistió a la presión, poniendo en peligro la operación policial".

"Me parece inaceptable que me acusen de comportamiento incívico", declaró a una radio local el líder ecologista, que también acusó a la alcaldesa de Amberes, Els van Doesburg, de "intervenir agresivamente contra manifestantes pacíficos".

Por su parte, la alcaldesa respaldó las actuaciones de la policía y lamentó que "ha sido tratada y escupida de una manera cada vez más deplorable durante estas manifestaciones".

La bandera israelí ondea en la fachada del consistorio desde hace un mes, junto a estandartes de otros países con motivo de la temporada estival.

La concentración, que se convoca cada lunes, se desarrolló paralelamente a la sesión plenaria municipal, que acordó seguir ondeando la bandera tras una votación.

El partido gobernante, el nacionalista flamenco N-VA, junto al partido de extrema derecha Vlaams Belang, votaron el contra de la propuesta de la oposición y del socio de gobierno, el socialdemócrata Vooruit, que reclamaban retirar la bandera.

"La democracia se pronunció ayer. Hoy seguimos gobernando la ciudad", afirmó la alcaldesa de Amberes, que añadió que "las decisiones se toman en el consejo municipal, no se imponen en la calle". EFE