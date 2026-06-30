Belarra pide al Gobierno ampliar el plazo de la regularización extraordinaria: "Que dejen de intentar cazar a la gente"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que amplíe el plazo de solicitud de regularización extraordinaria de migrantes, que finaliza este martes 30 de junio.

"Que amplíen el plazo y dejen de intentar cazar a la gente como están haciendo con los vuelos colectivos de deportación", ha criticado este martes dirigente de Podemos en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Belarra ha defendido que "es el momento de que el Gobierno escuche a las organizaciones, que mire de dónde han venido las transformaciones y los cambios que sí necesita la gente". "Le pido al Gobierno que cese la caza al más puro estilo ICE que se está produciendo de personas migrantes en este país", ha reclamado.

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Respecto a que el Tribunal Supremo haya planteado llevar al Tribunal de Justicia del a Unión Europea la regularización extraordinaria de migrantes por posible "colisión" con la normativa europea, la líder de la formación morada ha asegurado que la norma europea "ha sido, en gran medida, de gran parte del racismo institucional" que se vive en España.

"Por eso la hemos combatido por activa y por pasiva, tanto en este Congreso como a nivel europeo. Pero la realidad es que cada país es soberano para aplicar la política migratoria que considera. En último término, cada país tiene soberanía para llevar adelante las medidas que considera más efectivas", ha puntualizado Belarra.

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