Carmen Lomana, derroche de elegancia en el último estreno de la temporada del Teatro Real

Después de una temporada repleta de éxitos, y antes del tradicional parón veraniego, el Teatro Real ha estrenado su última gran producción, 'Il Trovatore' de Giuseppe Verdi, que podrá verse en el emblemático escenario de la Plaza de Oriente de Madrid hasta el próximo 20 de julio. Y, como no podía ser de otra manera, han sido varios los rostros conocidos que desafiando las altas temperaturas de la capital no se han querido perder la primera representación de una de las óperas más destacadas de la historia, que en su regreso a nuestro país cuenta con la dirección musical de Nicola Luisotti y François López-Ferrer, y la dirección de escena de Francisco Negrín.

Si hay alguien que ha acaparado todas las miradas esa ha sido sin duda Carmen Lomana, que derrochando estilo ha vuelto a dar una lección de elegancia con un precioso vestido de la firma Marni con un delicado estampado de flores en tonos grises sobre fondo blanco, tirante fino, escote recto y falda de vuelo, que ha combinado con sandalias de piel negras con tiras cruzadas al empeine, bolso de mano a juego, y joyas en blanco destacando un llamativo collar de maxi perlas.

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Tajante, la socialité se ha desmarcado de las últimas polémicas protagonizadas por Isabel Pantoja y Kiko Rivera y, después de dejar claro que la única que le importa de esa familia es Isa Pantoja, a la que defiende "a muerte", ha reconocido que pasa olímpicamente de la tonadillera y su hijo: "No sé de qué me estás hablando. No he estado aquí entonces no me he enterado de esa movida. Me da igual. Pero a Isa la quiero mucho".

Amante de la ópera, tampoco se ha perdido el estreno el expolítico Alberto Ruiz-Gallardón, que en esta ocasión sin su mujer Mar Utrera ha disfrutado del espectáculo con su hijo Rodrigo y su nuera Mar Álvarez-Cassinello.

Y, aunque son reacios a presumir de su amor en público, el presentador Javier Ruiz y la tertuliana Sarah Santaolalla -con un llamativo traje amarillo con top y zapats en negro- han hecho una excepción para disfrutar juntos de 'Il trovatore' derrochando complicidad y sonrisas ante las cámaras. "De momento el verano ocupado, de momento vamos a tener follón yo creo. Mucho trabajo siempre, pero eso es bueno para nosotros y para vosotros" ha expresado el periodista de TVE cuando la prensa le ha preguntado por sus planes para estas vacaciones.

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