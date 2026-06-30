Bruselas desembolsa 3.900 millones a Ucrania para la compra y producción de drones

La Comisión Europea ha desembolsado este martes 3.900 millones de euros a Ucrania en el primer pago del tramo de cerca de 6.000 millones destinado a la producción y adquisición de drones, una "capacidad clave" que permite a Kiev resistir la guerra de agresión de Rusia y que forma parte del préstamo europeo de 90.000 millones acordado por los Veintisiete el pasado mes de diciembre.

Este desembolso llega después de que el Ejecutivo comunitario abonara a Ucrania un primer pago de 3.200 millones de euros el pasado 25 de junio, y se completará en los próximos días con nuevos pagos hasta cubrir la totalidad del tramo destinado a drones, de acuerdo con las solicitudes de pago presentadas por Kiev.

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Según ha explicado Bruselas en un comunicado, Ucrania, "como país en guerra", depende de "la rápida disponibilidad de productos críticos" en "las cantidades necesarias y en plazos muy cortos", aunque siempre garantizando que la asistencia financiera se utilice para "adquisiciones acordadas" con la Comisión y los Estados miembro.

"El ingenio de Ucrania es clave para su éxito en la resistencia a la invasión rusa a gran escala. Un ingenio que queremos apoyar. Hoy destinamos un primer tramo de 3.900 millones de euros a tecnología avanzada de drones para reforzar la defensa de Ucrania", ha afirmado en declaraciones remitidas en la misiva la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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La conservadora alemana ha reivindicado que esta inversión "ayudará a Ucrania" a proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía y reforzar la seguridad de Europa. "Europa apoya firmemente a Ucrania hasta alcanzar una paz justa y duradera", ha añadido.

"EL APOYO DE LA UE SEGUIRÁ PRESENTE"

En la misma línea se ha expresado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha señalado que "la dinámica de la guerra está cambiando a favor de Ucrania" y que, cada día, "los drones ucranianos hacen retroceder la guerra a Rusia".

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"Esto apoyará la adquisición de drones de fabricación ucraniana. En los próximos meses se desembolsarán más fondos para municiones, misiles y sistemas de defensa aérea. Mientras Rusia continúe su guerra ilegal, el apoyo de la Unión Europea seguirá presente", ha añadido.

Por su parte, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ha definido este pago para la adquisición de drones como una muestra "firme" del compromiso de la UE con la defensa, la resiliencia y el futuro de Ucrania, así como a fortalecer la capacidad de Ucrania para proteger a su población, defender su soberanía y "resistir la brutal e ilegal agresión rusa".

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Con todo, el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania está dividido en dos partidas: 30.000 millones a ayuda presupuestaria y 60.000 millones a apoyo a la defensa entre 2026 y 2027. En 2026, se desembolsarán 28.300 millones de euros del paquete de defensa de 60.000 millones para apoyar la capacidad industrial de defensa de Ucrania.