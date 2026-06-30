Azcón traslada al Rey su malestar sobre la financiación autonómica y la condonación de la deuda que "perjudica" a Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado este martes al rey Felipe VI su malestar y preocupación sobre el sistema de financiación autonómica, el cual considera que "perjudica" a Aragón, y sobre la condonación de la deuda que está hecha "como un traje a medida de determinadas comunidades".

Así lo ha dicho el presidente autonómico de Aragón en declaraciones a medios de comunicación tras salir de una recepción que ha tenido con el Rey en el Palacio de la Zarzuela en las que ha asegurado que le "preocupa que se plantee una condonación de la deuda --todavía en tramitación parlamentaria-- como un traje a medida de determinadas comunidades autónomas".

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Además, Azcón ha avisado de que le ha comunicado a Felipe VI las preocupaciones que tiene el Gobierno aragonés sobre los "agravios" del sistema de financiación que considera que "perjudica las características de Aragón".

"Aragón es una comunidad autónoma despoblada y en la que prestar los servicios públicos en todos y cada uno de los pueblos tiene un coste superior al que tienen otras comunidades", ha explicado sobre su desazón con una financiación que, en lugar de velar por la igualdad, "está pensada en cuestiones políticas que tienen que ver con las dependencias del Gobierno de los partidos nacionalistas".

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EL REY COMPARTE SUS PREOCUPACIONES

Asimismo, ha avisado de que el Rey "comparte las preocupaciones de los aragoneses" sobre la prestación de servicios públicos, el impulso a políticas de vivienda y demás medidas que "solucionen fundamentalmente" los problemas de los jóvenes.

Dicho esto, ha contado que Felipe VI le ha expresado "su voluntad" de seguir yendo a Aragón, sobre lo que ha agregado que está "encantado". Y ha deslizado que han hablado de la posibilidad de preparar una visita al monasterio de Santa María del Poblet (Tarragona).

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Finalmente, el 'popular' ha invitado a las regiones que antaño formaron la Corona de Aragón --Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares-- a "unir lazos" y "alejar discrepancias".