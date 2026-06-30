Alemania detiene a rumano que aspiraba a implantar un modelo nacionalsocialista en Rumanía

Berlín, 30 jun (EFE).- Alemania detuvo este martes a un ciudadano rumano acusado de haber intentado fundar una organización terrorista de extrema derecha con el fin de desencadenar una "guerra del terror" en Rumanía, provocar la caída del Estado rumano y contribuir a la creación de una entidad estatal inspirada en el modelo nacionalsocialista, informó la Fiscalía Federal en un comunicado.

Según esta fuente, Nichita P. fue detenido en el estado federado de Baden-Würtemburg, en el suroeste del país por agentes de la Policía de esa región germana y de la de Renania-Palatinado.

El acusado, considerado un "joven adulto" bajo la ley penal alemana, es sospechoso de haber intentado fundar, en calidad de cabecilla, una organización terrorista extranjera y de haber preparado un acto grave de violencia que pone en peligro la seguridad del Estado.

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La Fiscalía le atribuye haber intentado desde comienzos de 2023 crear una organización de extrema derecha destinada a provocar la caída del Estado rumano e implantar en un modelo nacionalsocialista en Rumanía.

Con el fin de captar miembros para la organización, el acusado administraba desde Alemania dos canales en un servicio de mensajería, dirigidos principalmente a jóvenes rumanos, indica la acusación.

A través de ellos, instaba a sus suscriptores y miembros a cometer diversos delitos, entre ellos realizar grafitis con símbolos de extrema derecha, inducir a jóvenes a autolesionarse, perpetrar ataques incendiarios contra edificios utilizados por migrantes o por personas de la comunidad LGBTQ+, e incluso matar a personas consideradas "subhumanas", de acuerdo con la Fiscalía.

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Asimismo, Nichita P. publicó en esos canales instrucciones para fabricar venenos y explosivos, así como para construir cócteles molotov y coches bomba. EFE