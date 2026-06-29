Temas del día de EFE News Latino del lunes 29 de junio

EEUU CALOR

Miami - Estados Unidos afronta una "peligrosa ola de calor" con posibles temperaturas récord y sensación térmica de hasta 46 grados centígrados esta semana, lo que incluirá la fiesta del 4 de julio, mientras estados como Utah y Colorado han declarado emergencias por incendios forestales que ya han dejado tres bomberos muertos.

PUBLICIDAD

IRÁN GERRA

Washington - Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Catar para intentar reactivar las conversaciones de paz con Irán, en un momento en que el preacuerdo alcanzado el pasado 21 de junio atraviesa nuevos tropiezos tras una escalada de ataques entre ambos países.

PUBLICIDAD

EEUU INDEPENDENCIA

Washington - Cuando el próximo 4 de julio los fuegos artificiales retumben sobre Washington para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, el gran protagonista no será la figura de George Washington, el primer presidente del país, sino el actual mandatario, Donald Trump.

PUBLICIDAD

Filadelfia - El Salón de la Independencia donde las Trece Colonias declararon su ruptura con el imperio británico refleja la reverencia con que Filadelfia, corazón de la Revolución Estadounidense, custodia sus sitios históricos como altares cívicos cuya carga simbólica se multiplica a 250 años de la fundación del país.

Toronto (Canadá) - Desde la independencia de EE.UU., los territorios que hoy constituyen Canadá han sido periódicamente refugio de disidentes y perseguidos por las autoridades estadounidenses: los leales a la corona británica en el siglo XVIII, los esclavos afroamericanos en el siglo XIX o los objetores a la guerra de Vietnam en el siglo XX.

PUBLICIDAD

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos emite nuevos fallos antes de concluir el curso judicial.

Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione comparece ante un tribunal federal por el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, en un caso que avanza en paralelo al procedimiento estatal

Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, con atención a Palestina.

EFE News Latino

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245