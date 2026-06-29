Salas de música en vivo defienden su importancia y acusan "dificultades de índole legal" para desarrollar su actividad

La Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo (ACCES) ha defendido la importancia de estos espacios aunque ha acusado "dificultades de índole legal" para desarrollar su actividad.

Así se desprende del informe 'El carácter esencial de las salas de música en vivo y su naturaleza de bien básico', que ha publicado junto a la firma jurídica Gabeiras y en el que se analizan las "mayores trabas", además de proponer soluciones.

PUBLICIDAD

Precisamente, piden el reconocimiento del carácter "esencial" de las salas de música en vivo y su "naturaleza de bien básico", así como el impulso de una coordinación entre las normativas de las diferentes Comunidades Autónomas.

Por otro lado, el escrito exige la inclusión de la categoría de salas de música en vivo en la normativa de aplicación de fijación de horarios, todas ellas con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos culturales.

ACCES aglutina actualmente a 9 asociaciones territoriales de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Región de Murcia, además de representar a casi 300 salas distribuidas por España.

"Las salas de música ocupan un papel esencial en el ámbito cultural y musical por el efecto transformador que han mostrado tener. Es por ello, que deben ser tratadas como espacios esenciales para el acceso a la cultura, poniendo en relieve su contribución social, cultural y económica, como dinamizadores de los tejidos culturales locales, y como principales apoyos al desarrollo de artistas emergentes", zanja el informe.

PUBLICIDAD