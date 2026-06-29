Paul Seixas, "a darlo todo para lograr el mejor resultado posible"

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- El francés Paul Seixas (Lyon, 19 años), revelación de la temporada y una de las grandes atracciones del próximo Tour de Francia, será el líder del Decathlon para luchar "por el mejor resultado posible" en la 113ª edición de la 'grande boucle' que se lanza en Barcelona el próximo sábado.

"Tras mi caída y mi retirada del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, pude retomar mi preparación para el Tour de Francia casi como estaba previsto, con algunos ajustes en ciertos entrenamientos debido a mis lesiones. A cinco días de la salida, me siento preparado para darlo todo durante estas tres semanas y lograr el mejor resultado posible", señaló el ganador de la Itzulia.

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Será el debut de Seixas en el Tour, una aventura nueva, pues nunca ha afrontado una competición de tres semanas.

"No me he fijado un objetivo más específico porque me enfrento a lo desconocido, ya que nunca antes he competido en una prueba tan larga y exigente. Espero poder tener un papel activo en la carrera, seguir mejorando y disfrutar de la experiencia. Es la carrera con la que siempre he soñado, y sé lo afortunado que soy de participar en ella tan pronto en mi carrera", comentó.

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Seixas estará acompañado por un bloque que completan Tiesj Benoot, Olav Kooij, Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Cees Bol, Daan Hoole y Matthew Riccitello; un equipo para buscar la general y al menos lograr un triunfo de etapa, según el director del equipo, Dominique Serieys.

"Afrontamos el Tour con ambición, pero también con humildad, decididos a consolidar el progreso logrado en las últimas temporadas. Hemos formado un equipo fuerte, equilibrado y unido, con ciclistas que poseen los perfiles necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Paul Seixas debutará en el Tour de Francia con este grupo, buscando el mejor resultado posible mientras continúa su desarrollo y adquiere valiosa experiencia", aseguró el técnico.

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El esprinter neerlandés Olav Kooij, que también debutará en el Tour de Francia, tendrá varias oportunidades para demostrar su velocidad en los esprints en los finales masivos.

"El inicio de mi temporada no fue el que esperaba, pero mantuvimos la paciencia y seguimos trabajando. Las victorias que conseguí en las últimas semanas, tras mi regreso a la competición, me han dado mucha confianza. El objetivo es ayudar a Paul Seixas a terminar lo más arriba posible en la clasificación general y ganar al menos una etapa al esprint. Agradezco al equipo la confianza que han depositado en mí", comentó Kooij.

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Seixas comenzará el Tour de Francia 2026 con 19 años, 9 meses y 10 días, convirtiéndose en el ciclista más joven en competir en el Tour de Francia desde 1937. EFE