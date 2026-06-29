Paraguay y Brasil firman acuerdo que flexibiliza requisitos para el transporte de cargas

Asunción, 29 jun (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Brasil, Mauro Vieira, firmaron este lunes un acuerdo que flexibiliza los requisitos para la habilitación de empresas de transporte y sus vehículos que prestan el servicio de logística terrestre y de mercancías en zonas fronterizas, informó la Cancillería en Asunción.

El denominado 'Protocolo Bilateral sobre Regulación del Transporte de Cargas Menores' fue suscrito en el marco de la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur (CMC), también denominada Cumbre de Cancilleres, que se celebró este lunes en la ciudad de Luque (centro).

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Este protocolo rige "exclusivamente dentro de los límites de las localidades fronterizas" de las ciudades paraguayas de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, ubicadas en el departamento de Alto Paraná (este), y la brasileña Foz de Iguazú, aseguró la Cancillería en un comunicado.

Según la nota, el acuerdo contempla facilidades en "los procesos para la emisión de licencias y permisos, aspectos aduaneros y operacionales", entre otros.

Este tipo de protocolos establecen reglas comunes para el transporte de cargas menores, que faciliten el movimiento de mercancías mediante la simplificación de los procedimientos administrativos y los requisitos, según la web del Mercosur, el bloque integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, que se encuentra en un proceso de adaptación de su marco legal.

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El martes, se desarrollará la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur con la presencia de los presidentes de los países miembros de la unión aduanera y los mandatarios de Chile y Ecuador, que participan como Estados asociados.

Paraguay, que ha presidido el Mercosur los últimos seis meses, durante esta cumbre entregará el liderazgo del ente de integración regional a Uruguay.EFE