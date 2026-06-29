Nueva York amplía el acceso a naloxona con máquinas expendedoras ante crisis de opioides

Nueva York, 29 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que a partir de este lunes los residentes de Staten Island contarán con las dos primeras máquinas expendedoras de productos de salud pública, que permitirán obtener de forma gratuita naloxona para revertir sobredosis de opioides y otros artículos de higiene y de salud sexual.

Las nuevas máquinas, instaladas con apoyo del Departamento de Salud, forman parte de una red de dispositivos ya operativos en los barrios de Brooklyn y Queens, donde, según datos oficiales, han sido utilizadas más de 73.000 veces y han dispensado más de 6.600 kits de naloxona.

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Entre los artículos más solicitados figuran kits de higiene, suministros de primeros auxilios, preservativos y otros materiales vinculados a estrategias de reducción de daños.

Los equipos están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, según informó la administración municipal.

"Demasiados neoyorquinos han perdido a seres queridos a causa de la crisis de sobredosis. Tenemos la responsabilidad de afrontarla con urgencia y con herramientas que salvan vidas", señaló Mamdani en un comunicado.

Las máquinas de Staten Island han sido financiadas con fondos procedentes del acuerdo legal de 12 millones de dólares derivados de litigios relacionados con la crisis de opioides, asignados en 2023 para programas de prevención.

Tras una larga batalla judicial, los estados y territorios de Estados Unidos alcanzaron acuerdos con la farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin, señalado como uno de los detonantes de la crisis de opioides, así como con otros actores de la cadena de suministro de estos fármacos.

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Mamdani señaló que las muertes por sobredosis en Staten Island descendieron un 49 % entre 2023 y 2024, cuando se registró un segundo año consecutivo de descenso.

Los datos provisionales también muestran que las tasas de sobredosis se mantuvieron estables en toda la ciudad durante los primeros nueve meses del 2025, tras una disminución significativa en 2024.

"Las máquinas expendedoras de salud pública ofrecen a los neoyorquinos acceso sin barreras a recursos que van desde naloxona y condones hasta calcetines y artículos de higiene, donde y cuando los necesiten", indicó por su parte el comisionado de salud de la ciudad, Alister F. Martin. EFE

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