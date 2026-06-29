Mamdani avanza en los planes para clausurar la cárcel de Rikers Island

Nueva York, 29 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este lunes del cierre de tres estructuras que forman parte del controvertido complejo carcelario municipal de Rikers Island, que alberga hombres y mujeres, como parte del proceso de cumplir con la ley de 2019 que ordena su cierre.

Las tres estructuras --que incluye el Centro de Enfermería Norte, inaugurado en 1932; el Centro de Detención George Motchan y el Centro Anna M. Kross, que actualmente no albergan a personas bajo custodia--, fueron transferidas al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, en inglés).

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En octubre de 2019, el Concejo municipal aprobó un plan de 8.000 millones de dólares para cerrar este año el complejo de Rikers, compuesto por diez edificios.

Está cárcel está considerada una de las prisiones más peligrosas del país. La ley busca sustituirla por otras instalaciones más pequeñas en los condados de Manhattan, Brooklyn, El Bronx y Queens.

El cierre fue posible después de que Mamdani inaugurara en abril la Unidad de Vivienda Terapéutica Avanzada en el hospital municipal Bellevue, en Manhattan, con 104 camas y atención médica especializada.

El Centro Anna M. Kross abrió sus puertas en 1978 y fue en su momento la cárcel más grande de Rikers Island.

Por su parte, el Centro Motchan operaba desde 1971 y en 2018 cesó de albergar reclusos.

En 2021 el Centro James A. Thomas, construido en 1933 fue transferido a la misma agencia a la que hoy se suman las tres estructuras.

"Durante décadas, Rikers Island ha representado uno de los mayores fracasos de nuestro gobierno municipal. Ha fallado a las personas bajo custodia, a los funcionarios penitenciarios y a todos los neoyorquinos que creen que nuestro sistema de justicia debe estar a la altura de su nombre", indicó Mamdani en un comunicado.

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Por su parte, el comisionado del Departamento de Corrección, Stanley Richards -que cumplió condena en la década de 1980 en Rikers- destacó que el traspaso de estas estructuras "es un paso importante hacia un sistema penitenciario más seguro y eficaz".

La Comisión fue creada en 2016 por el Concejo municipal bajo la presidencia de Melissa Mark Viverito e integrada por 40 líderes cívicos de diversos sectores a cargo de trazar la hoja de ruta para el cierre de Rikers, donde se reporta con frecuencia la muerte de personas bajo custodia, lo que ha aumentado los reclamos para su cierre.

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En 2022 se registró el mayor número reciente, con 19 fallecidos en Rikers o en hospitales por diversas circunstancias, seguido de 2025, con 15, y en lo que va de año se ha reportado la muerte de al menos cuatro personas. EFE