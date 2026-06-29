Los tenistas ponen fin a la protesta por el reparto de premios en Wimbledon

Londres, 29 jun (EFE).- Los principales tenistas del circuito, entre ellos los números uno del mundo, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, han decidido poner fin a la protesta que mantenían contra el reparto económico de los Grand Slams, después de que Wimbledon anunciara un incremento récord del 20 % en su bolsa de premios.

Los jugadores habían limitado sus compromisos con los medios durante Roland Garros a comparecencias de 15 minutos y tenían previsto extender esa medida durante la primera semana de Wimbledon como símbolo del porcentaje aproximado de los ingresos que reciben en concepto de premios.

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Sin embargo, los representantes de los jugadores confirmaron este lunes el fin de la protesta coincidiendo con el inicio del tercer Grand Slam de la temporada en el All England Club.

El torneo londinense elevó este año su bolsa total de premios hasta los 64,2 millones de libras (75,1 millones de euros), la mayor de su historia, con un incremento global de 10,7 millones de libras (12,5 millones de euros).

Los campeones individuales recibirán 3,6 millones de libras (4,2 millones de euros), mientras que los eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras (93.600 euros).

Pese a valorar ese aumento como un "paso genuino y significativo", los jugadores mantienen sus reivindicaciones para que los cuatro Grand Slams vinculen el reparto de premios a los ingresos generados por cada torneo, además de incrementar las aportaciones a sus fondos de bienestar y concederles una mayor participación en la toma de decisiones sobre el futuro del circuito.

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