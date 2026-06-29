La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,71 %

Buenos Aires, 29 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 1,71 %, hasta las 3.176.750,46 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA ascendió un 1,54 %, a 131.830.198,77 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de Metrogas (+6 %) y Edenor (+5,5 %), mientras que las únicas que cerraron en terreno negativo fueron Ternium (-1 %) y Aluar (-0,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta un 1,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 431 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.495 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.481 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.510 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,8 %, a 1.554,73 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,7 %, a 1.509,87 pesos por unidad. EFE

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