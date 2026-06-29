Fundación Unicaja respalda la labor de Unicef España y Bomberos Unidos Sin Fronteras con Venezuela

Fundación Unicaja ha respaldado las campañas de ayuda humanitaria de Unicef España y Bomberos Unidos Sin Fronteras con los afectados por el terremoto en Venezuela. Con el apoyo de la institución se está atendiendo la situación de emergencia provocada por los dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El último balance deja al menos 1.450 muertos, 3.150 heridos y se calcula que 50.000 personas siguen desaparecidas cinco días después de ambos sucesos.

Según ha informado Fundación Unicaja en una nota, a través de esta colaboración la Fundación ha reafirmado su implicación en los proyectos de cooperación de organizaciones internacionales y ha mantenido su firme compromiso con los más vulnerables en escenarios de emergencia social, lo que también se ha puesto de manifiesto a través de su contribución a las últimas grandes campañas de ayuda humanitaria en Sudán, Afganistán y Myanmar.

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De este modo, Bomberos Unidos Sin Fronteras ha activado su protocolo de emergencia y ha preparado un contingente de especialistas procedentes de distintas regiones de España, parte de ellos de la delegación de Huelva y Córdoba. El equipo incluye rescatistas, unidad médica y guías caninos especializados en localizar personas atrapadas. Su objetivo principal es buscar y rescatar supervivientes entre los escombros.

Por su parte, el equipo de Unicef Venezuela se ha activado sobre el terreno para evaluar de cerca la situación y acompañar a las familias afectadas, brindando ayuda en todas las fases de la emergencia, y trabajando para que puedan seguir teniendo acceso a servicios esenciales como agua segura, atención sanitaria, protección y espacios seguros.

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Por último, la ONG ha ejercido el liderazgo técnico y ha prestado apoyo a la coordinación en los ámbitos de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Nutrición y Protección de la Infancia. Esto incluye la preparación para el almacenamiento estratégico previo (preposicionamiento) y el despliegue rápido de suministros y servicios esenciales de acuerdo con las necesidades previamente identificadas.