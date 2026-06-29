El presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo con Israel "no se llevará a cabo ni se implementará"

El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, ha vuelto a criticar el acuerdo marco alcanzado el viernes por Líbano e Israel para iniciar conversaciones formales con vistas a una paz y seguridad duraderas, asegurando sobre dicho compromiso que "no se llevará a cabo ni se implementará en su forma actual".

"Este acuerdo no se llevará a cabo ni se implementará en su forma actual", ha espetado Berri en un comunicado difundido por el partido que lidera, el Movimiento Amal, y cuyos ministros "participarán en las sesiones del Gabinete donde se presente el acuerdo y expresarán su postura (contraria) desde dentro de las instituciones", según ha avanzado.

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En este contexto, ha subrayado que la "oposición a este acuerdo se manifestará dentro de los marcos constitucional, político y nacional", una posición que ha justificado argumentando que "el aspecto más peligroso del acuerdo es que podría allanar el camino a la discordia y la división entre el pueblo libanés, favoreciendo así la ocupación israelí".

"El acuerdo firmado en Washington es un conjunto de imposiciones, no un acuerdo que salvaguarde los derechos de Líbano. Este acuerdo es diez veces peor que el del 17 de mayo de 1983", ha lamentado en alusión al fracasado acuerdo inicialmente aprobado por el Parlamento libanés tras la invasión israelí de Líbano de 1982, pacto que generó una firme oposición desde facciones musulmanas e izquierdistas, así como de la Siria baazista.

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De hecho, estas presiones jugaron un papel clave en que el entonces presidente libanés, el católico maronita Amine Gemayel, no llegara a promulgar plenamente el acuerdo y, de hecho, terminase por derogarlo y anularlo en marzo de 1984. En este sentido, la mención de Berri a este acuerdo podría responder en parte a la defensa que el hijo del citado exmandatario, el actual líder del democristiano Partido de las Falanges Libanesas, Sami Gemayel, ha realizado este fin de semana de un acuerdo por el que, en su opinión, "Líbano sale victorioso" al consagrar "el fin de la guerra" y "la retirada completa de Israel del territorio libanés", entre otras premisas.

En contraposición, Berri ha reivindicado que "debe darse prioridad a la retirada completa de Israel del territorio libanés ocupado, al cese de su agresión, a la liberación de los prisioneros y al retorno de los residentes a sus aldeas, antes de cualquier otra negociación".

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"Condicionar la retirada israelí a exigencias políticas y de seguridad solo prolonga la ocupación y no ofrece garantías al Líbano. No nos dejaremos arrastrar a protestas callejeras ni a reacciones que puedan ser explotadas para sumir al país en el caos y la violencia interna", ha defendido.

El presidente del Parlamento ha reafirmado así su posición tras considerar en la víspera el acuerdo marco en cuestión como detonador de "discordia" en Líbano, empleando el término "fitna" que, en un contexto islámico, se refiere a momentos de gran agitación interna, ante las protestas ocurridas en la capital del país.

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El líder histórico del Movimiento Amal es muy próximo al partido-milicia chií Hezbolá, enemigo histórico de Israel, enzarzado desde la guerra de Gaza en fuertes combates contra el Ejército israelí y que ha criticado desde el primer momento los acercamientos oficiales entre Beirut y Tel Aviv.