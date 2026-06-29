El Gobierno nombra embajadores en Brasil, República Democrática del Congo, Malasia, Países Bajos, Tailandia y Lesoto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación de los nuevos embajadores en Brasil, República Democrática del Congo, Malasia, Países Bajos, Tailandia y Lesoto, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Entre los nuevos nombramientos destaca el del diplomático Sergio Farré Salvá, quien fue embajador español en Nicaragua hasta enero de este mismo año, cuando fue expulsado por el régimen de Daniel Ortega de forma unilateral.

El Gobierno reconoció el miércoles pasado que "las relaciones bilaterales entre Nicaragua y España atraviesan un momento de especial dificultad desde el pasado 25 de enero". Además, señaló que descarta por ahora nombrar nuevo embajador en el país centroamericano.

Diplomático de carrera desde 2005, Farré ha sido también segunda jefatura en las Embajadas de España en Sudán y Eslovenia, consejero para Reino Unido en la Representación Permanente de España ante la UE, y consejero de Cultura y Ciencia en Bolivia y en el Reino de Bélgica, entre otros cargos. Asimismo, ha trabajado como mediador y experto en resolución de conflictos y comunicación intercultural.

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Desde marzo de 2026, es Vocal Asesor en el Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, trabajando en la implementación de la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026 - 2029).

FEMENÍA, NUEVA EMBAJADORA DE BRASIL

Por otro lado, la diplomática María Consuelo Femenía Guardiola ha sido designada nueva embajadora en Brasil. Con una larga trayectoria que arrancó en 1992, Femenía ya ha ejercido como embajadora de España en Letonia, Malta, y actualmente en Países Bajos. Además, ha desempeñado cargos en distintas áreas del Ministerio y de la AECID, incluyendo las de Cooperación Internacional, Comunicación, Desarme y no Proliferación, y Asuntos Multilaterales, entre otras.

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Por su parte, la hasta ahora directora de la Escuela Diplomática, Cecilia Robles Cartes, ha sido la elegida para cubrir la vacante que deja Femenía en Países Bajos. Licenciada en Filología Clásica, ingresó en la Carrera Diplomática en 1997. Ha estado destinada en las embajadas en Luanda y Nuakchot, en la Misión Permanente ante Naciones Unidas en Nueva York y en el Consulado General en Bruselas, además de trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores en diversas subdirecciones generales como la de Protección Consular o la Oficina de Derechos Humanos.

RDC, TAILANDIA, LESOTO

La nueva embajadora en la República Democrática del Congo es María de los Ángeles García de Lara. Licenciada en Derecho, pertenece a la Carrera Diplomática desde el año 2002. Ha estado destinada en la embajada de España en Honduras, ha sido consejera cultural en Dinamarca, segunda jefatura en la Embajada de España en Macedonia del Norte y jefa adjunta de protocolo en la Casa de S.M el Rey.

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Para la Embajada en Tailandia, el elegido es Manuel Nuche Bascón, que desde 2023 ha sido subdirector general de Visados y Documentos de Viaje en el Ministerio. Ingresó en la Carrera Diplomática en 2004. Ha estado destinado en las Embajadas en Bosnia y Herzegovina y Suiza, y en el Consulado General en Dakar (Senegal). Asimismo, ha desempeñado diferentes puestos en la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.

Por último, el diplomático José Manuel Pascual García ha sido nombrado embajador en Lesoto. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, es diplomático de carrera desde 2002.

Durante la Presidencia Española de la UE de 2002, trabajó en la Secretaría General de Asuntos Europeos y, posteriormente, como adjunto al director general de Mercado Interior. En el exterior ha sido consejero en la Embajada de España en Portugal (2007-2012) y segunda jefatura en Libia (2004-2007), Brasil (2016-2020) y Sudáfrica (2020-2023). Desde 2025 es embajador en Sudáfrica y Comoras, y en Mauricio desde 2026.

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Entre 2012 y 2013 fue vocal asesor del SEAEX y, entre 2013 y 2016, jefe de Gabinete, con rango de director general, de la Presidencia del Tribunal Constitucional. Durante la Presidencia Española de la UE de 2023 presidió en Bruselas, como vocal asesor de la AJI.