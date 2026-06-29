Ejército del Líbano y EEUU abordan cooperación para el éxito del acuerdo marco con Israel

El Cairo, 29 jun (EFE).- El jefe del Ejército libanés, Rodolphe Heikal, abordó este lunes con el líder del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), Brad Cooper, la cooperación entre ambos países para garantizar el éxito del acuerdo marco alcanzado el viernes entre el Líbano e Israel bajo la mediación de Washington.

Las Fuerzas Armadas Libanesas informaron en un comunicado que Heikal recibió a Cooper en su oficina en Yarzé, al sureste de Beirut, después de que el estadounidense visitara Israel en el marco de una gira para coordinar la implementación del acuerdo, que no fija ni fechas ni plazos concretos y que ha sido violado por las partes repetidamente.

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"La reunión abordó los últimos desarrollos en el Líbano y la región, así como la importancia de garantizar el éxito en el mecanismo de implementación del anexo de seguridad del Acuerdo Marco, además de las vías para fortalecer la cooperación en el futuro", indicó la institución castrense libanesa en la nota.

Añadió, sin aportar más detalles, que el jefe del Ejército libanés trasladó a su contraparte estadounidense su "agradecimiento por el apoyo" en la mediación del pacto, al tiempo que insistió en "la necesidad de continuar con la cooperación entre ambos ejércitos para preservar la seguridad y la estabilidad del Líbano".

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Israel y el Líbano firmaron el pasado viernes un acuerdo marco que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., tras el conflicto iniciado el pasado 2 de marzo entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá en el marco de la guerra en Irán.

El documento contempla que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman gradualmente el control en "zonas piloto" del sur libanés, como paso previo a un repliegue gradual israelí, cuyas tropas ocupan varias zonas meridionales del Líbano y han seguido efectuando bombardeos desde el viernes.

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También estipula la formación de grupos de trabajo conjuntos para completar las negociaciones sobre un acuerdo permanente, así como el compromiso del Estado libanés de ejercer plena soberanía sobre todo su territorio y de avanzar hacia el desarme de grupos armados no estatales, en especial Hizbulá.

Solo en el Líbano, la guerra iniciada en marzo ha provocado la muerte de más de 4.200 personas y heridas a más de 12.100, mientras que ha forzado el desplazamiento de más de un millón de personas, de acuerdo con las autoridades libanesas. EFE

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