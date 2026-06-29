Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 jun (10.00 GMT)

Madrid, 29 jun (EFE).-

Mandakhel (Afganistán).- Los talibanes denunciaron este lunes que al menos 36 civiles murieron y más de 163 resultaron heridos tras bombardeos nocturnos paquistaníes en el este de Afganistán, una ofensiva que Islamabad justificó como respuesta a previos ataques terroristas.

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Majdal Zoun (Líbano).- El Gobierno de Israel informó este domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron un túnel perteneciente al grupo Hezbolá en el sur del Líbano.

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Sidón (Líbano) - El alto el fuego no ha supuesto el regreso a casa: mientras Israel mantiene ataques puntuales y muchas localidades del sur siguen siendo inseguras o inhabitables, miles de libaneses permanecen desplazados, sin saber cuándo podrán abandonar las tiendas de campaña que hoy llaman hogar.

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Nancy (Francia).- Las autoridades francesas investigan las causas del accidente de avioneta que terminó con la vida de sus 11 ocupantes, el más trágico en Francia en este tipo de aparatos en 30 años, en un siniestro sucedido este domingo en el noreste del país y del que fueron testigos en directo allegados de las víctimas.

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Londres.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, recibe al Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, recibió este lunes en Pekín a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, y afirmó que la relación entre China y Bielorrusia atraviesa su "mejor momento histórico", dentro de una gira asiática que el mandatario europeo inició tras reunirse durante dos días con el líder ruso, Vladímir Putin.

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Taipéi.- El índice bursátil de referencia de Taiwán, el TAIEX, abrió el lunes con una subida de 23,05 puntos, hasta situarse en 44.594,81, con un volumen de negociación que alcanzó los 10.530 millones de nuevos dólares taiwaneses (327,54 millones de dólares estadounidenses).

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Luxemburgo.-La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este lunes que la legislación española sobre riesgos laborales en situaciones de calor, a su juicio una de las más avanzadas de Europa, "se respeta y se cumple", y remitió a la vía judicial en caso de infracción.

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Seúl.- Corea del Sur anunciará este lunes tres megaproyectos centrados en semiconductores, inteligencia artificial (IA) física y centros de datos, en un acto en el que se esperan los anuncios de inversiones masivas por parte de los productores de chips Samsung Electronics y SK hynix.

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Roma.- El papa celebra la Misa en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo.

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alm/EFE

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