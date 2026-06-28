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Ucrania denuncia al menos dos muertos y 16 heridos por un ataque aéreo ruso contra el centro de Zaporiyia

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Al menos dos personas han muerto y 16 han resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo ruso contra el centro de la ciudad de Zaporiyia, bajo control ucraniano dentro de la disputada región homónima.

El jefe de la Administración Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha confirmado este último balance en redes sociales. Una de las fallecidas es una mujer de 53 años. La identidad y los datos de la otra víctima están siendo investigados por expertos.

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Zaporiyia, en el sureste del país, es objetivo constante del Ejército ruso durante la guerra de Ucrania. Uno de los últimos ataques, el pasado 21 de junio, dejó al menos cinco muertos y 21 heridos.

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