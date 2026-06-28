Portugal eleva a 7 nacionales y 44 lusodescendientes los muertos por seísmos en Venezuela

Lisboa, 28 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este domingo de que entre los fallecidos por los terremotos que asolaron Venezuela esta semana hay 7 portugueses y 44 lusodescendientes (tres más que las cifras de la víspera), de ellos siete menores.

Según una fuente del Ministerio portugués de Exteriores, 84 portugueses y lusodescendientes permanecen en paradero desconocido.

Portugal envió el viernes dos aviones a Venezuela, que ya llegaron a su destino, con más de 60 especialistas para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos, así como cerca de 23 toneladas de ayuda humanitaria, según datos de las Fuerzas Armadas lusas.

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El ministro portugués del Interior, Luís Neves, no descartó el viernes el envío de un tercer avión con más ayuda y efectivos para participar en las labores de búsqueda.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela.

Hasta el momento, los terremotos han causado al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.