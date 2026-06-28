Líderes en IA y ciberseguridad junto a CISOs debatirán en México retos de economía digital

Ciudad de México, 28 jun (EFE).- Líderes globales en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad y resiliencia digital se reunirán del 10 al 12 de septiembre de 2026 en Cancún, México, para debatir los principales desafíos que enfrenta la economía digital en América Latina, en la quinta edición de la Digi Americas LATAM CISO Summit.

En esta edición, la cumbre contará con la participación de más de 400 altos ejecutivos, funcionarios gubernamentales, CISOs y líderes tecnológicos de más de 20 países; entre los cuales estarán el expresidente Iván Duque, de Colombia, y Toomas Hendrik Ilves, de Estonia.

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De acuerdo con el director ejecutivo de Digi Americas Alliance, Belisario Contreras, el objetivo del encuentro es reunir “a las personas que realmente moldearán el futuro digital de la región”, promoviendo un diálogo de alto nivel entre líderes gubernamentales, empresariales y expertos para fortalecer la resiliencia digital y acelerar una transformación digital segura en las Américas.

La participación de Ilves, reconocido internacionalmente por impulsar la transformación digital de Estonia, y de Duque, quien promovió agendas de innovación y economía digital durante su mandato, aportará una perspectiva estratégica sobre el papel de la tecnología en el desarrollo económico, la seguridad y la cooperación internacional.

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Al encuentro se suman representantes de Amazon Web Services (AWS), Appgate, Apple, Batuta, Check Point, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, Fluid Attacks, Google, Kriptos, Lumu Technologies, Mastercard, Netskope, Palo Alto Networks, Schneider Electric, SISAP, Sophos, Tanium, Tenable, Trellix, Trend Micro, Whalemate y Zscaler, consolidando el encuentro como uno de los principales espacios de colaboración entre la industria, los gobiernos y la comunidad internacional de ciberseguridad.

La agenda abordará temas como IA, resiliencia digital, protección de infraestructuras críticas, seguridad en la nube, riesgos emergentes, identidad digital, regulación tecnológica y colaboración público-privada, con el objetivo de generar soluciones prácticas para fortalecer la confianza digital en la región.

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“La IA y la ciberseguridad representan una oportunidad para fortalecer la cooperación regional. Compartir experiencias, desarrollar capacidades e impulsar la confianza digital son elementos esenciales para acompañar la transformación digital y generar mejores condiciones para el desarrollo económico y social de nuestros países”, afirmó la directora general de Ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México, Heidy Rocha.

Por su parte, el director de Seguridad de la Información para las Américas en Mastercard, Brian Hansen, destacó que la velocidad con la que evoluciona la IA exige una respuesta igualmente coordinada, ya que esta tecnología “avanza más rápido de lo que fueron diseñados la mayoría de los modelos de seguridad y, en América Latina, ese desafío es aún más complejo debido al ritmo del crecimiento digital y los riesgos transfronterizos”, dijo.

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Dentro de su panorama, Hansen detalló que “en Mastercard sabemos que ninguna organización puede enfrentar este desafío por sí sola. Los CISOs necesitan espacios de confianza para intercambiar conocimientos, y el LATAM CISO Summit reúne a esa comunidad en un mismo lugar, ayudando a transformar desafíos compartidos en acciones coordinadas que fortalecen la resiliencia de toda la región”.

En la misma línea, el vicepresidente de Ingeniería para Latinoamérica de CrowdStrike, Marcos Ferreira, subrayó que el escenario actual exige nuevas capacidades apoyadas en IA para responder a amenazas cada vez más sofisticadas.

“Las organizaciones hoy navegan por un panorama de amenazas que evoluciona rápidamente mientras adoptan simultáneamente la transformación impulsada por la IA. Según el Informe Global de Amenazas de CrowdStrike, el adversario más rápido logró un breakout time de apenas 27 segundos, demostrando la velocidad crítica con la que operan los atacantes modernos”, afirmó.

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En este contexto, Ferreira destacó que “la IA agéntica es fundamental para automatizar investigaciones, acelerar la toma de decisiones y apoyar a los equipos de seguridad”.

Sin embargo, el vicepresidente enfatizó en que “el éxito dependerá también de la colaboración entre gobiernos, líderes de la industria y profesionales de la ciberseguridad, así como de la simplificación del ecosistema mediante plataformas unificadas que permitan respuestas más ágiles, inteligentes y efectivas. La LATAM CISO Summit ofrece el espacio para que estas conversaciones ocurran y contribuyan a fortalecer la resiliencia digital de toda la región”.

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Los organizadores del evento señalaron que la elección de México como sede responde al creciente liderazgo del país en las discusiones sobre IA, ciberseguridad y transformación digital.

Asimismo, busca fortalecer la cooperación regional y generar nuevas alianzas entre gobiernos, empresas y organizaciones internacionales para impulsar una economía digital más segura, resiliente y competitiva. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Digi America para la elaboración de este contenido.