Messi, Ronaldo, partidos, asistencia a los estadios..., una fase de grupos de récord

Dallas (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El Mundial 2026, con su formato ampliado, ha sido prolijo en récords, con más partidos, más equipos y más días de competición, y, con Leo Messi, de nuevo como protagonista principal.

La ampliación del torneo a 48 selecciones ha propiciado la fase de grupos más grande de la historia: 72 partidos que se disputaron durante 17 días, frente a los 48 partidos en 12 o 13 días que había con 32 selecciones.

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Lo anunciaron durante el partido entre Alemania y Ecuador en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. La plusmarca de asistencia a los estadios que estaba vigente desde hacía 32 años, en Estados Unidos-94 (3.587.538 espectadores), cayó antes de que concluyese la fase de grupos (3.605.357 aficionados ). Ampliado a 104 partidos, era una marca que se iba a batir, pero la ocupación, por encima del 99 por ciento, va a propiciar un récord que sera complicado superar.

Convertido en un templo del fútbol mundial, en el que se coronó Pelé por tercera vez y Diego Maradona se convirtió en leyenda, el Azteca añadió una marca inalcanzable, al ser el único estadio con tres partidos inaugurales. Para alegría de los mexicanos, además, el 'Tri' logró ganar, en su octavo intento, un partido de apertura de la Copa del Mundo.

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Para continuar con las plusmarcas nada más comenzar, en el México-Sudáfrica (2-0) vieron tarjeta roja los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, más el mexicano César Montes. Tres expulsados en el primer partido del Mundial.

En su sexta Copa del Mundo - marca compartida con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa aunque este no jugó en los seis- no necesitó más que dos partidos para encaramarse a lo más alto de la tabla histórica de artilleros por delante de Miroslav Klose, con tres goles ante Argelia y dos frente a Austria, al que sumó un tercero en media hora de juego contra Jordania. En total, 19 goles.

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Acosado por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius, la competencia puede hacer que se acerque a la increíble plusmarca de Just Fontaine en una sola edición (13 tantos). De momento, ha calcado lo que hizo el francés en sus tres primeros partidos; triplete, doblete y un gol más.

6.- El más mayor en anotar un triplete: Con 38 años y 357 días, le quitó este récord a Cristiano Ronaldo (quien lo hizo con 33 años en 2018).

7.- Más victorias: También superó a Miroslav Klose como el jugador que ha ganado más partidos en Copas del Mundo (19 victorias).

Antes del comienzo del Mundial, el alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a la selección de Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años y 317 días era el más veterano, pero esta marca se batió en pocos días en tres ocasiones

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En el partido inaugural lo hizo el belga Hugo Broos, que dirigió a Sudáfrica frente a México con 74 años.

Al día siguiente, Miroslav Koubek (República Checa), lo batió en el encuentro contra Corea del Sur (74 años y 9 meses) y, finalmente, el neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, lo dejó lejos del alcance de todos (78 años).

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El guardameta de Curazao Eloy Room firmó una actuación histórica contra Ecuador, al realizar 15 paradas sin conceder goles (empate 0-0). Es la mayor cantidad de paradas en un partido de Mundial sin necesidad de prórroga.

Óscar González