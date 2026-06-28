El independiente Chadchart es reelegido gobernador de Bangkok, según conteo preliminar

Bangkok, 28 jun (EFE).- El gobernador de Bangkok, el independiente Chadchart Sittipunt, ha sido reelegido para un nuevo período de cuatro años en el poder, según muestran los resultados preliminares de las votaciones celebradas este domingo en la capital de Tailandia.

El gobernador, ministro de Transporte depuesto en el golpe de Estado militar de 2014, ganó por amplio margen los comicios, en los que se hizo con el 67 % de los votos, de acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Electoral (CE) y citados por el medio público Thai PBS.

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Hasta las 21:00 hora local (14:00 GMT), Chadchart, de 60 años, acumulaba más de 1.300.000 votos de entre las dos millones de papeletas contabilizadas, mientras que Mallika Boonmeetrakul Mahasook, candidata también independiente en estos comicios, quedaba en segundo lugar, con cerca del 13 % de los apoyos.

Este conteo preliminar abarca el 90 % de los votos realizados y deja en tercera posición a Chaiwat Sathawornwichit, el candidato del reformista Partido del Pueblo, que ya sufrió un revés en las elecciones generales del pasado febrero, cuando el conservador primer ministro Anutin Charnvirakul ganó la contienda.

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El propio Chadchart salió a celebrar su holgada victoria y ofreció un discurso en el que agradeció el apoyo recibido y reiteró sus promesas electorales, que incluyen mejorar la capacidad de respuesta de la administración y los servicios públicos a través de una mayor transparencia y descentralización.

Durante la campaña, el gobernador se comprometió a trabajar por un aire más limpio.

Bangkok sufre una contaminación estacional que empeora de diciembre a marzo en medio de la temporada seca debido, entre otros factores, a la quema agrícola y al tráfico denso en una ciudad en la que hacen vida unos 11 millones de personas.

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Las votaciones transcurrieron sin mayores contratiempos pese a lluvias vespertinas en algunas zonas. EFE