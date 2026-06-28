De la Torre traslada su apoyo a Venezuela y anuncia el envío de ayuda sanitaria para los afectados

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha trasladado este domingo la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano tras el terremoto que ha sacudido el país y ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja para que un primer envío de material sanitario pueda salir el próximo martes con destino a las zonas afectadas.

Durante el acto de vigilia en solidaridad con las víctimas y damnificados por el terremoto, junto a la comunidad venezolana residente en Málaga, el regidor ha asegurado que la tragedia "nos conmueve a todos" y ha expresado el apoyo tanto a los venezolanos que viven en España como a quienes permanecen en su país. "Aquí estamos todos unidos en el dolor y la solidaridad con Venezuela", ha manifestado.

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Asimismo, ha destacado que todas las administraciones colaborarán para canalizar la ayuda que pueda resultar útil y ha señalado que se está preparando el envío de material sanitario "con la mayor rapidez" para atender las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe.

De la Torre ha reconocido la complejidad de las labores de rescate tras un terremoto de estas características y ha incidido en la necesidad de contar con maquinaria pesada y equipos especializados para retirar los escombros y localizar supervivientes, apelando a la solidaridad internacional para movilizar los recursos necesarios.

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El alcalde también ha animado a los malagueños a colaborar económicamente con los afectados a través de entidades como Cáritas Venezuela, con el objetivo de que las aportaciones lleguen "de una manera muy clara" a quienes más lo necesitan en las zonas damnificadas.

Por último, ha trasladado un mensaje de ánimo a la comunidad venezolana y ha expresado su deseo de que "vengan tiempos mejores para ese sufrido país", reiterando la disposición de Málaga a prestar toda la ayuda posible.