Cayetano Martínez de Irujo reprocha a su sobrino Fernando Fitz-James su ausencia en los homenajes a la duquesa de Alba

MADRID (CHANCE)

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, la Casa de Alba ha celebrado a lo largo de los últimos meses numerosos actos conmemorativos para recordar la figura de una de las mujeres más influyentes de la historia reciente de la aristocracia española. Sin embargo, la ausencia de algunos miembros de la familia en estas citas no ha pasado desapercibida. Entre ellas, la de Fernando Fitz-James Stuart, heredero del duque de Alba, sobre la que Cayetano Martínez de Irujo ha querido pronunciarse públicamente.

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El aristócrata reconoció que no ha dudado en trasladarle personalmente su malestar a su sobrino por no haber estado presente en la mayoría de los actos organizados en memoria de su abuela. "Mira, después de todos los actos que he celebrado este año junto con mi hermana, la exposición... todos los demás los he hecho yo. Ella ha venido a varios, mi hermano Fernando también y Carlos quería venir. Los demás, a ninguno, con una ausencia muy agravante, que es la del hijo de Carlos, el heredero de Carlos, que no ha ido a ninguno, Fernando, nada más que al que estuvo el Rey, en la inauguración de la exposición. Eso es sorprendente", afirmó con rotundidad.

Lejos de ocultar su descontento, Cayetano aseguró que ya ha hablado directamente con su sobrino sobre esta cuestión. "Se lo he dicho personalmente", confesó, aunque prefirió quedarse con la satisfacción de haber contribuido a rendir el homenaje que, en su opinión, merecía su madre. "Por lo demás, muy orgulloso porque yo creo que se le ha hecho el homenaje que ya merecía, habiendo sido el personaje femenino, para mí, más relevante", añadió.

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Además de referirse a este asunto familiar, Cayetano también habló sobre su reciente regreso a la competición hípica tras un largo periodo alejado de los concursos. El jinete reconoció que esta vuelta ha estado marcada por sensaciones muy distintas a las que experimentaba en su juventud. "Me encontraba, como dije en mi Instagram, como un principiante, con un poco de miedo, cierta inseguridad. Ya no tienes los mismos reflejos, aunque estoy bastante en forma, pero claro, no es lo mismo y es un deporte de riesgo", explicó.

El hijo de la duquesa de Alba admitió que la edad le ha hecho ser mucho más consciente de los peligros de una disciplina que ha practicado desde la adolescencia. "Desde los 16 años decidí ser jinete y entonces no tenía miedo a nada. Pero cuando pasa un año y medio y te ves otra vez ahí, eres muy consciente del riesgo. Tu cuerpo ya no tiene la misma flexibilidad, la misma destreza y, sobre todo, los reflejos. Cuando notas que no reaccionas igual ante una caída, aumenta el riesgo, pero bueno, yo soy así", concluyó, dejando claro que, pese a las dificultades, no piensa renunciar a una de sus grandes pasiones.

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