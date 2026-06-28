(Previa) Sinner regresa picado en un Wimbledon señalado para Davidovich y Jódar

El tenista italiano Jannik Sinner reaparece en el torneo de Wimbledon como rival a batir después de su sorprendente eliminación en Roland Garros, una cita sobre hierba donde el tenis español quiere tener protagonismo a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz, mientras que el cuadro femenino lo acapara Serena Williams.

El tercer 'Grand Slam' de la temporada, el Abierto inglés sobre la hierba del All England Tennis Club de Londres, entra en acción este lunes con un Sinner que defiende título. El italiano es favorito para el que sería su quinto 'grande', aunque su última actuación fue la derrota más inesperada de los últimos tiempos.

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El de San Candido era el gran favorito en París, donde se disponía a completar el 'Grand Slam' después de una marcha triunfal en la gira europea sobre tierra con la que completó los nueve ATP Masters 1000. La historia parecía escrita, pero el argentino Juan Manuel Cerundolo remontó dos sets abajo y 5-1 en el tercero a un Sinner que colapsó sin explicación tras 30 victorias seguidas.

La salida en segunda ronda de Roland Garros hace ahora más temible al italiano, gran estudioso del tenis y de sí mismo, encerrado desde entonces en el entrenamiento y la mejoría, sobre todo para evitar los estragos del calor extremo. El número uno sin duda no habrá perdido el tiempo aunque llegará sin haber jugado ni un partido en césped, favorito de nuevo sin Alcaraz por lesión.

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Sinner comenzará su andadura en Wimbledon ante Miomir Kecmanovic, abriendo la Pista Central este lunes como manda la tradición. El italiano, que ostenta un 20-4 en Londres, comparte la mitad alta del cuadro con el también serbio Novak Djokovic. A sus 39 años, el campeón de 24 'grandes' sigue su estrategia exclusiva para estos torneos, pendiente de los problemas físicos de turno.

Una lesión de hombro ha marcado buena parte de su 2026, con apenas tres torneos disputados, de vuelta también desde un exigente y a la vez breve Roland Garros. 'Nole' eleva su confianza en Wimbledon, donde el juego no reclama tanto esfuerzo y es siete veces campeón, para buscar el récord histórico de los 25 'grandes'.

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Pese a no contar con un Alcaraz que planea su regreso para finales de julio desde que se lesionara en Barcelona en abril, el tenista español puede dar mucho que hablar en el Abierto inglés, con ocho representantes en el cuadro ATP. Alejandro Davidovich llega después de estrenar por fin su palmarés, un primer título tras fallar en las cinco anteriores finales que logró en Mallorca.

Además de triunfar en 'casa', el malagueño lo hizo sobre hierba para dar confianza a su asalto a Wimbledon, donde fue campeón júnior en 2017 pero no ha pasado de tercera ronda como profesional. Por otro lado, la atención vuelve sobre un Rafa Jódar que no pudo disputar sus primeros partidos ATP sobre césped por culpa de un dolor abdominal que le hizo bajarse de Queen's y Eastbourne.

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A sus 19 años, del número 600 del mundo a ser cabeza de serie de Wimbledon en su primera temporada en el Circuito, confía en rendir como hizo en la gira de tierra y seguir rompiendo techos en una superficie donde no ha competido desde torneos ITF en 2024. El de Leganés encabeza el trío madrileño que forman Martín Landaluce y Dani Mérida, también debutantes en la hierba londinense.

Una nueva generación que se abre paso mientras este 2026 apura sus últimos torneos Roberto Bautista. El castellonense se retira esta temporada y el paso por Wimbledon es especial, donde atesora su mejor resultado en un 'grande' con las semifinales de 2019. El campeón de 12 torneos y ex 'Top 10' del mundo no tuvo suerte con el sorteo ya que debutará contra el brasileño Joao Fonseca.

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Pablo Carreño, Jaume Munar y el 'lucky loser' Pablo Llamas completan una representación nacional que, en el cuadro femenino, correrá a cargo de una Paula Badosa que confía en volver a disfrutar del tenis como hizo en Berlín remontando a Coco Gauff pero que tendrá el debut más duro contra la estadounidense Emma Navarro, Sara Sorribes, Jessica Bouzas y Oksana Selekhmeteva.

SERENA WILLIAMS VUELVE Y TAMBIÉN CON VENUS

El torneo femenino está marcado por el regreso cuatro años después de Serena Williams. A sus 44 años, la campeona de 23 'grandes' regresa a uno de los escenarios donde forjó su leyenda con siete títulos, y lo hará también jugando el dobles con su hermana Venus Williams. Su regreso había sido precisamente en dobles estas últimas semanas, en Queen's y Berlín, pero quiso ir más allá.

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Serena disputó su último encuentro individual en el US Open de 2022, cuando cayó en tercera ronda contra la australiana Ajla Tomljanovic. Sin duda, la literatura acompaña más que lo deportivo a la menor de las Williams, que debutará contra la australiana Maya Joint el martes. La americana no aparece como favorita a frenar a las mejores jugadoras del mundo.

A la número uno Aryna Sabalenka se le viene resistiendo Londres, con tres presencias en semifinales, y sin duda volverá a la carga en una edición que defiende título la teórica experta en tierra Iga Swiatek. Además, Elena Rybakina, campeona en 2022, Jessica Pegula, con buen rodaje sobre hierba o Mirra Andreeva, campeona en Roland Garros y con ganas de más, son las grandes candidatas.

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