Liga Árabe acusa a Irán de socavar la paz ante nuevos ataques

El Cairo/Manama, 28 jun (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, responsabilizó "plenamente" a Irán de sus "acciones ilegales" que "socavan" la paz en la región de Oriente Medio, ante nuevos ataques lanzados este domingo por Teherán contra Baréin y Kuwait.

Así lo indicó el máximo responsable de la entidad panárabe en un comunicado, en el que condenó "una vez más, en los términos más enérgicos, los continuos y traicioneros ataques iraníes perpetrados esta mañana contra Baréin y Kuwait, con misiles y drones".

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Llamó al "cese inmediato" de todos los "actos de agresión iraníes dirigidos contra los estados árabes del Golfo y que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales".

Por su parte, el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasim al Budaiwi, repudió en un comunicado los "ataques terroristas" contra Baréin y Kuwait, los cuales tildó de acciones realizadas "con alevosía".

Asimismo, reafirmó su apoyo a "todas las medidas adoptadas" por ambos países para "reforzar su seguridad, preservar su soberanía, y proteger a su población y residentes".

Irán atacó Baréin y Kuwait en represalia por acciones de Estados Unidos contra territorio iraní en las últimas horas, en violación del memorando de entendimiento firmado este mes entre Washington y Teherán.

No obstante, Washington, por su parte, aseguró que llevó cabo ataques contra Irán por los bombardeos de la República Islámica contra dos buques en el estrecho de Ormuz.

Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico, en especial con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, se han deteriorado desde el inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Teherán aseguraba que atacaba bases estadounidenses que dichos países albergan en sus territorios, aunque también sus acciones mataron a civiles y dañaron infraestructuras que no eran militares.EFE