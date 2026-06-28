Agencias

Liga Árabe acusa a Irán de socavar la paz ante nuevos ataques

Guardar
Google icon

El Cairo/Manama, 28 jun (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, responsabilizó "plenamente" a Irán de sus "acciones ilegales" que "socavan" la paz en la región de Oriente Medio, ante nuevos ataques lanzados este domingo por Teherán contra Baréin y Kuwait.

Así lo indicó el máximo responsable de la entidad panárabe en un comunicado, en el que condenó "una vez más, en los términos más enérgicos, los continuos y traicioneros ataques iraníes perpetrados esta mañana contra Baréin y Kuwait, con misiles y drones".

PUBLICIDAD

Llamó al "cese inmediato" de todos los "actos de agresión iraníes dirigidos contra los estados árabes del Golfo y que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales".

Por su parte, el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasim al Budaiwi, repudió en un comunicado los "ataques terroristas" contra Baréin y Kuwait, los cuales tildó de acciones realizadas "con alevosía".

Asimismo, reafirmó su apoyo a "todas las medidas adoptadas" por ambos países para "reforzar su seguridad, preservar su soberanía, y proteger a su población y residentes".

Irán atacó Baréin y Kuwait en represalia por acciones de Estados Unidos contra territorio iraní en las últimas horas, en violación del memorando de entendimiento firmado este mes entre Washington y Teherán.

No obstante, Washington, por su parte, aseguró que llevó cabo ataques contra Irán por los bombardeos de la República Islámica contra dos buques en el estrecho de Ormuz.

Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico, en especial con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, se han deteriorado desde el inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Teherán aseguraba que atacaba bases estadounidenses que dichos países albergan en sus territorios, aunque también sus acciones mataron a civiles y dañaron infraestructuras que no eran militares.EFE

Últimas Noticias

El jefe del Ejército de Uganda ordena el cierre de medios de comunicación independientes

Infobae

Jaime de los Santos (PP) ve el Orgullo como "fiesta necesaria" que, "por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar"

Jaime de los Santos (PP) ve el Orgullo como "fiesta necesaria" que, "por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar"

El estreno de 'La Odisea' de Christopher Nolan anima las reediciones del clásico de Homero

Infobae

Ministra de Sanidad francesa cree que esta ola de calor no será tan mortal como la de 2003

Infobae

Detienen a un hombre con una orden de alejamiento por ir a casa de su expareja en Palma y agredirle

Detienen a un hombre con una orden de alejamiento por ir a casa de su expareja en Palma y agredirle