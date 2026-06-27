Rusia denuncia un ataque ucraniano contra un museo en Rostov

Moscú, 27 jun (EFE).- Rusia denunció este sábado un ataque ucraniano contra un museo en la región de Rostov dedicado a preservar la memoria sobre los combates en la Segunda Guerra Mundial.

"Como resultado de un ataque aéreo, un dron impactó contra las instalaciones del museo Sambekskie Visoti (Las Alturas de Sambek). Según las informaciones preliminares, hay heridos", escribió en redes sociales el gobernador Yuri Sliusar.

Más tarde precisó que en el incidente resultaron heridas doce personas.

Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar, agregó.

A la vez, Sluisar aseguró que el ataque no provocó un incendio en el museo.

El museo de historia militar, ubicado cerca del pueblo de Sambek, es el complejo conmemorativo más grande de la región de Rostov dedicado a los soldados soviéticos que lucharon en la zona durante la Segunda Guerra Mundial. EFE