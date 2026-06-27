Un sismo de magnitud 6,1 sacude el noreste de Japón sin alerta de tsunami

Seúl, 28 jun (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), apenas tres días después de otro sismo de 7,2 en la misma zona, sin que se haya emitido alerta de tsunami ni reportado daños graves por el momento.

El sismo tuvo lugar a las 20:21 GMT del sábado y tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico, a unos 40 kilómetros de profundidad, según la JMA.

El terremoto se dejó notar con mayor intensidad en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, unos 670 kilómetros al noreste de Tokio, donde se registró un nivel 5 de 7 posibles en la escala sísmica japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

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El temblor se produjo después de que otro terremoto sacudiera el pasado jueves la zona, con una magnitud revisada de 7,2 por las autoridades japonesas, y dejara al menos una decena de heridos.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo que las autoridades están tomando medidas de respuesta y evaluando los daños, pidiendo a los residentes de la zona afectada no bajar la guardia, al recordar que la región registra una sucesión de temblores.

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La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, mientras la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó de que no se han detectado anomalías en la central nuclear de Higashidori, en Aomori, ni en instalaciones del ciclo de combustible nuclear de Rokkasho, en la misma prefectura.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE