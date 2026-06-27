Agencias

Ucrania anuncia nuevos bombardeos contra uno de los principales suministros de combustible para Moscú

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El Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU) ha anunciado este sábado que ha vuelto a atacar con aviones no tripulados las instalaciones de bombeo rusas en Vtrovo, una de las principales arterias de suministro de combustible para la capital, Moscú.

Rusia todavía no ha hecho comentarios sobre el que se trataría del segundo ataque contra las instalaciones en menos de un mes.

La estación de bombeo, operada por la estatal rusa Transneft, bombea diésel al llamado "oleoducto del anillo", que reparte el combustible a los enormes depósitos que rodean la capital rusa.

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